Mondkapjesweigeraars willen excuses van burgemeester, maar kunnen daar naar fluiten

De beelden van de arrestatie circuleren inmiddels op social media. Er is onder meer te zien dat Christian Kok op de grond wordt gegooid en dat hij wordt geboeid. Hij is één van de zes personen die op 5 december worden opgepakt, omdat ze zich niet konden of wilden identificeren nadat ze zonder mondkapje flyers zouden hebben uitgedeeld in een winkel.

Christian: "Wat dat betreft zijn we als een stel criminelen hard tegen de grond gewerkt en dat had eigenlijk niet gehoeven."

ID van agent

Ook Marcel de Ruiter werd opgepakt, omdat hij zich niet wilde identificeren. Maar zo zegt hij, dat wilde de politie ook niet: "Ik vroeg zijn ID vier keer", vertelt Marcel rustig. "Christian had ook de ID een paar keer aan de agent gevraagd. Ook hebben we de reden gevraagd van het vorderen van onze ID. Nou ja, dan geven wij ook niet onze ID."

En dat allemaal omdat ze zonder mondkapje in een winkel zouden zijn geweest. Maar dat is onzin, zegt Christian. "Ik heb dat soort verhalen ook gehoord, maar daar distantiëren we ons van", zegt hij. "Daar zijn we ook helemaal niet mee bezig geweest. We hebben gewoon geflyerd in het centrum van Nunspeet, we zijn niet in een winkel geweest ."

Dus eisen ze excuses van burgemeester Breunis van de Weerd. Maar die komen er niet, zegt de gemeente.

De burgemeester wil niet meer voor camera op de kwestie reageren, maar eerder zei hij bij RTV Nunspeet het volgende over de arrestatie: "We hebben inmiddels ook een bodycam-filmopname vanuit de politie. Vanwege privacyoverwegingen mag die niet naar buiten gebracht worden. Dat is heel erg jammer. Maar daar zie je het totaalplaatje in en dan zie je dat die mensen uiterst correct gehandeld hebben. Al die verhalen die er zijn over mishandeling en onheus bejegenen en dergelijke zijn niet aan de orde."

'Burgemeester liegt en bedriegt'

"De burgemeester roept maar van alles, liegt en bedriegt", zegt Marcel de Ruiter. "Hij komt niet bewijs. Wij komen wel met bewijs. De beelden spreken voor zich lijkt me."

Op de vraag of hij niet gewoon een mondkapje op had kunnen zetten, zegt Marcel: "Dat had gekund, maar om iemand zo te behandelen die geen mondkapje opzet, dat slaat gewoon nergens op."

Wakker Nunspeet onderzoekt of er juridische stappen mogelijk zijn.