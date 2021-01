'Wij zijn er klaar voor', ziekenhuis blij met vervroegd vaccineren personeel

Het Arnhemse Rijnstate ziekenhuis is zeer verheugd met het nieuws dat de coronavaccins toch vervroegd beschikbaar komen voor ziekenhuispersoneel. "Anders waren we blijven doormodderen", zegt voorzitter van de raad van bestuur Wim van Harten.

Eerder zou het vaccineren pas vrijdag 8 januari beginnen. Dat is nu mogelijk maandag al, schrijft de NOS. Ziekenhuizen zouden daarbij voorrang krijgen en moeten een plan uitwerken om zo snel mogelijk met het vaccineren van het verplegend personeel te beginnen.

'Hebben daar de structuur voor'

"Maar dat is niet zo ingewikkeld", legt Van Harten uit. "Wij zijn gewend dat voortvarend te doen. Daar hebben wij de organisatiestructuur voor. Dus zodra de vaccins er zijn, zijn wij er klaar voor." Dat de start pas vanaf 8 januari zou zijn, noemt Van Harten 'moeilijk te begrijpen'. "We hebben voldoende ervaring met zowel vaccineren als registreren."

Volgens Van Harten heeft zijn eerdere oproep via Omroep Gelderland om zijn personeel sneller te laten vaccineren bijgedragen aan het besluit van minister Hugo de Jonge. "Ik ben zeer te spreken over het effect wat dat heeft gehad. Het is zeer verstandig om dit te doen."

Het laat volgens de ziekenhuisbestuurder ook zien dat wij als maatschappij de zorg 'echt belangrijk' vinden. "Dat we die op de been willen houden en mensen in de frontlinie willen beschermen." Volgens Van Harten heeft hij momenteel te maken acht à negen procent ziekteverzuim, waarvan de helft vanwege corona. "Dus tel dat maar uit op 1600 verpleegkundigen."

'Terugkomen standpunt ingewikkeld'

Waarom het volgens hem nog zo lang heeft moeten duren om dit besluit naar buiten te brengen? "Politici vinden het vaak ingewikkeld om op hun standpunt terug te moeten komen", ziet Van Harten. "Bovendien is er sprake van voortschrijdend inzicht. De kwetsbaarheid en spanning binnen de ziekenhuizen is in de loop der tijd steeds duidelijker geworden."

