Topdrukte bij maaltijdbezorgers: 'We proberen iedereen op de fiets te krijgen'

Al vroeg in de middag verzamelt zich een groep bezorgers in de Molenstraat in het centrum van Nijmegen. Ze kijken op de app op hun telefoon die hen bestellingen toebedeelt, met name van de grote fastfoodketen die hier gevestigd is.

“Ik heb nu al de ene na de andere bestelling”, zegt bezorger Stijn de Roon. “Je geeft op dat je de bestelling hebt opgehaald. Ik zet mijn telefoon op de fiets en dan kun je het navigatiesysteem aanzetten.”

De app geeft de tijd aan waarop de maaltijd bezorgd moet worden. “Omdat de bestelling iets later klaar was, staat er plus 4 minuten”, zegt De Roon. “Maar het moet niet langer duren, want dan is het eten koud en dat is vervelend voor de klant.”

Alle bezorgers aan het werk

Even verderop wordt, sinds kort, het platform vanuit een voormalig winkelpand gecoördineerd. “We hebben geprobeerd om elke bezorger die we hebben op de fiets te krijgen”, zegt driverscoördinator Dré van der Leij. “Dat is niet helemaal gelukt, want sommigen willen vandaag gewoon vrij zijn. Maar we hebben geprobeerd iedereen te laten werken, vandaag.”

Mede doordat veel mensen het nieuwe jaar rustig beginnen, gaat 2021 voor de bezorgorganisatie dus vliegend van start. “Eigenlijk is alles dicht, natuurlijk”, zegt Van der Leij. “De supermarkten zijn dicht, je kunt niet naar buiten, niet naar een kroeg. Ik denk dat het daarom ook zo druk is.”

Dubbel betaald

Thuisbezorgd heeft hier nu ruim honderd bezorgers, die met de grote oranje rugtassen op de elektrische fietsen door de hele stad maaltijden bezorgen. De coördinator verwacht dat dit aantal snel gaat groeien. “We hebben nog veel meer mensen nodig, we willen graag uitbreiden. Hoe meer, hoe liever.”

Een scholier als Stijn kan het van harte aanbevelen. Zeker op deze feestdag, wan het loon wordt dubbel uitbetaald. “We verdienen al best wel lekker bij Thuisbezorgd”, zegt hij. “Beter dan in een supermarkt, ofzo. En vandaag verdienen we dus 200 procent. Als 16-jarige vandaag 12 euro per uur verdienen, dat is wel lekker.”