'Corona maakt kwetsbare wijken nog kwetsbaarder'

Daarmee wil de burgervader het belang onderstrepen om te investeren in deze doelgroep, licht hij toe aan Omroep Gelderland. In Arnhem met name in de oostelijk gelegen wijken.

'Crisis op crisis'

"Deze jongeren zijn vaak afhankelijk van tijdelijke baantjes. Dus die worden in crisistijd als eerste geraakt." Bovendien is er volgens Marcouch een generatie die crisis op crisis meemaakt. "De dertigers van nu, waren tieners tijdens de financiële crisis. Toen de economie aantrok, kwam de stikstofcrisis en nu dan de coronacrisis. Zij worden voortdurend getroffen."

Het verlies van een baan leidt tot een gebrek aan perspectief, waardoor de verleiding van criminaliteit op de loer ligt, redeneert Marcouch. Ook onderwijsachterstand door het sluiten van de scholen, raakt deze groep volgens hem harder. "Er zijn kinderen die al veel van huis uit meekrijgen. En als je ouders de financiën en het inzicht hebben, kopen ze bijlessen. Maar kinderen in deze wijken hebben elk uur onderwijs écht hard nodig."

'Dat was de droom van mijn vader'

Hij praat uit eigen ervaring, vertelt de burgemeester. "Het was de droom van mijn vader dat ik het beter zou doen dan hij", zegt hij terwijl zijn eigen zoontje tussen zijn benen doorkruipt. Een wens die wellicht elke ouder wel voor zijn kind heeft, erkent hij.

Wat bij hem dan toch de doorslag gaf om een dergelijk milieu te kunnen ontstijgen?

"Wat helpt is betrokken ouders: en die had ik. Ook heb ik veel gehad aan juffen en meesters die altijd net iets meer deden dan wat binnen hun taken hoorden. Of mijn oudere broer die studeerde. Die studentenkring inspireerde en motiveerde." Ook heeft de burgervader altijd het gevoel gehad hier met een missie te zijn om er wat beters van te maken, sinds hij als tienjarig jongetje in Nederland met zijn gezin herenigd werd.

'Gevoel er nooit bij te zullen horen'

Dat morele appèl op mensen met een migratieachtergrond kan hen volgens Marcouch uitdagen en competitiever maken. "Maar een al te negatieve toon kan het gevoel geven er nooit bij te zullen horen, hoe hard je ook je best doet. Dat helpt niet." De Nederlandse Nederlanders in deze kwetsbare wijken zijn bovendien wel eens een blinde vlek, ziet Marcouch. "Terwijl zij voor dezelfde uitdagingen staan om zich beter te kwalificeren."

Marcouch ziet de samenleving graag als een vader die je voortdurend vermanend toespreekt. "Dat is niet altijd leuk, maar het is wel uit betrokkenheid en niet bedoeld om je af te wijzen."

