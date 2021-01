Doorpakken met algeheel vuurwerkverbod: totale waanzin of goed idee?

Er waren tijdens de afgelopen jaarwisseling minder incidenten en minder vuurwerkslachtoffers en dat smaakt bij de burgemeester van Nijmegen naar meer, zo liet hij vrijdag aan Omroep Gelderland weten. "Ik zou zeggen tegen het kabinet: nu echt doorzetten, voor het hele land een vuurwerkverbod", merkte hij op. "Ook voor volgend jaar."

'Bruls kraamt onzin uit'

Die oproep schiet veel vuurwerkhandelaren in het verkeerde keelgat. "Hij kraamt een hoop onzin uit", zegt Ronny Vos van Katan Vuurwerk in Ulft en secretaris van Stichting Vuurwerkdealers Consumentenvuurwerk. "Hij slaat volledig de plank mis. Ik heb me keurig aan de regels gehouden, ik heb niets verkocht en niets afgestoken. Maar als je tijdens de jaarwisseling naar buiten keek, zag je dat er veel vuurwerk de lucht in ging. En daarvan was zeker 90 procent professioneel vuurwerk uit het buitenland."

Ook John Wagenvoort, vuurwerkverkoper uit Wapenveld, begrijpt niet dat er nu al conclusies getrokken worden. "Heeft Bruls niet goed opgelet?", vraagt Wagenvoort zich hardop af. "Er werd juist hartstikke veel vuurwerk afgestoken, ondanks het verbod. Dan moet je de oorzaak van minder vuurwerkslachtoffers ergens anders zoeken."

Het sterkt volgens de vuurwerkverkoper het betoog dat de branche al jaren voert. "Het vuurwerk dat wij in Nederland verkopen is veilig. Nu stonden er door de maatregelen minder mensen bij elkaar, waren de kroegen dicht en werd er minder alcohol gedronken. Dan heb je dus veel minder risico."

Druk op politiek

Toch zal de druk op de politiek steeds meer toenemen om tot een landelijk verbod te komen, is de verwachting. Zo lieten de ziekenhuizen al weten een enorm (positief) effect te zien tijdens oud en nieuw. Daarnaast buigen diverse gemeenten zich komend jaar sowieso al over het invoeren van een vuurwerkverbod in de eigen gemeente.

Commissaris van de Koning John Berends is overigens tegen een verbod, liet hij vrijdag nogmaals weten. "De reden van het vuurwerkverbod was nu een andere. Iedereen begrijpt dat we de zorg moeten ontlasten."

Dat betekent niet dat dit een voorproefje moet zijn, vindt Berends. "Je moet dan echt zorgen dat je goede alternatieven hebt."

Gigantisch veel vuurwerk in opslag

De discussie over een permanent, landelijk vuurwerkverbod zal komend jaar toch steeds vaker gevoerd worden, vrezen ook de handelaren. "We hebben zwart op wit dat dit verbod een eenmalig besluit was om de zorg te ontlasten", zegt verkoper Vos. "Maar of ze zich daar ook echt aan houden, is altijd maar de vraag tegenwoordig."

Los van de discussie over een verbod is de vraag wat er met de voorraad vuurwerk moet gebeuren, als het daadwerkelijk tot een verbod komt, vult Remco Buitenhuis van Robin Hood Vuurwerk in Apeldoorn aan. "Er ligt nu overal in Nederland zo veel vuurwerk opgeslagen, daar heb je zeker twee jaar voor nodig om dat te verkopen. En het kabinet heeft het geld niet om dat allemaal op te kopen en te laten vernietigen", voorziet hij.

