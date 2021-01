Jop is de eerste Gelderse baby van 2021

De eerste Gelderse baby van 2021 is Jop van Beuningen uit Afferden. Hij werd vannacht geboren in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.

Zelf heeft Jop natuurlijk nog niets in de gaten over zijn status van eerstgeboren Gelderlander in het nieuwe jaar. En het was ook maar de vraag of hij dat wel zou worden. De kersverse moeder Michelle van Beuningen vertelt: “Het was nog even spannend of het gisteravond zou worden of vandaag.” Vader Ruud van Beuningen vult aan: “We dachten eigenlijk dat het nog wel oudejaarsavond zou worden, maar het duurde toch net iets langer.”

Hele bevalling

Volgens Ruud is dat maar goed ook, aangezien 2020 een jaar is dat we met zijn allen maar snel moeten vergeten. Michelle is minder uitgesproken: “Het komt wanneer het komt en hij heeft zich vandaag gemeld, dus dat is helemaal prima.”

Woensdagavond waren de vliezen al gebroken. Michelle: “Ja, en dan moet je wachten op de weeën. Die kwamen al wel vrij snel. Eerst hebben we nog lang thuisgezeten.”

Op zeker moment besloot het stel uit Afferden toch naar het ziekenhuis te gaan. En daar bleek de bevalling nog een hele klus. Vader Ruud: “Het ging eigenlijk allemaal best wel goed, maar het moest toch wat sneller op het einde. Dus toen werd het in één keer druk in de kamer.”

Blauwe wolk

Maar nu Jop er is, zitten de ouders op een roze - of eigenlijk een blauwe - wolk en genieten volop van hun eerste kindje. Jop en zijn ouders blijven nog een paar dagen in het ziekenhuis ter observatie en dan gaat het kersverse gezinnetje naar huis.