Hoezo, geen nieuwjaarsduik? Koos doet het gewoon in zijn eigen tuin

Met een luide plons stort Koos Gloudemans zich in zijn regenton in de achtertuin van zijn huis in Hoevelaken. Het water stroomt met veel geweld over de rand en dreigt een fles champagne om te gooien, maar Koos grijpt de fles net op tijd vast. Als hij rustig zit, moet hij even naar adem happen, maar dan gaan beide duimen omhoog. "Het water is een graad of 7, lekker koud, het stijgt me wel een beetje naar het hoofd", roept Koos vanuit de regenton.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Zout water

Op de schuttingen in zijn tuin hangen doeken met afbeeldingen van de traditionele nieuwjaarsduik in Scheveningen. Zo lijkt het net of Koos daar zelf ook is, met zijn regenton. Als hij een blikje ijskoud zout water over zijn eigen hoofd giet, is Koos helemaal in zijn element. "Een beetje zout water hoort erbij. Dit water komt uit Scheveningen, super lekker"! Koos schenkt een glas champagne voor zichzelf in en proost op een goed nieuw jaar.

Zwembad

In Arnhem heeft de familie Peters besloten zich in het eigen zwembad in de achtertuin onder te dompelen, bij wijze van nieuwjaarsduik. Na wat uitstel - vanwege de vrees voor het koude water - springt iedereen er in. Luid gegil volgt, en iedereen spoedt zich naar de rand om er snel weer uit te klimmen. Gelukkig staat net naast het zwembad de warme douche al klaar en het gezin verdringt zich om de warme stralen over het lichaam te laten glijden.

Spontane actie

"Dit was een once in a lifetime actie", verzekert Heidi Peters, terwijl ze staat te trillen van de kou. "Het was echt ijs- en ijskoud, veel te koud eigenlijk. Dit was gewoon een spontane actie, bedacht tijdens de feestdagen met een drankje op. Ik houd wel van wat gekke acties. Af en toe moeten we gewoon spontaan iets leuks doen".

Om weer een beetje op temperatuur te komen, haalt Heidi een pan erwtensoep uit de keuken. Even later brengt het hele gezin kreunend van plezier de eerste lepels hete soep naar de mond. Eens, maar nooit weer.