Mike Snoei wil met De Graafschap begin van 2020 kopiëren in 2021

Trainer Mike Snoei vindt dat geen probleem. "Misschien maar goed ook. Dan weet je meteen waar je aan toe bent. Geen twijfelachtige tegenstander, waar je het misschien wel even tegen zou kunnen doen, als die al bestaan. Maar meteen al een favoriet, die bij die vijf ploegen zit die strijden om die twee plekken."

"Het is nog wel meer dan de helft van de wedstrijden, maar toch moeten wij proberen om daar die wedstrijd naar ons toe te trekken. Het moment is nu wel heel belangrijk."

Goede serie

Vorig seizoen kwam De Graafschap na de winterstop heel sterk voor de dag. Op zoiets rekent de trainer dit jaar ook. "We moeten met elkaar weer die hele goeie serie gaan maken. Vorig jaar kwamen we uit Spanje en gaven we daar een mooi vervolg aan."

Ander affiche

In die periode won De Graafschap ook in Almere, vol overtuiging met 2-0. "Uiteindelijk wel, maar vooraf dachten we daar anders over, omdat zij allerlei goede spelers hadden. Alleen bleven we makkelijk overeind en we scoorden twee goede goals. Maar dit is weer een heel ander affiche. Zij hebben hebben wat andere spelers en bij ons is er wat gebeurd. Wel jammer dat het schema zo chaotisch is door corona. Vanavond pas om negen uur en over een paar weken een keer op zondag al om 12.15 uur, dan moeten we hier om zeven uur 's-ochtends al weg."

Lekker voetballen

Maar toch wil Snoei zeker niet klagen. "We kunnen wel lekker voetballen. We zijn in ieder geval nog steeds bezig, hopelijk met wat publiek erbij."

Twee systemen

De Graafschap speelde voor de winterstop vaak met drie man achterin in het centrum in plaats van twee. Die variant ligt nu weer voor de hand in Almere. "Ik vind wel dat wij minimaal twee systemen moeten spelen, omdat we niet te voorspelbaar mogen zijn. In dit systeem komen andere jongens in beeld, zoals Joey Konings en andere jongens, die nog te weinig spelen bij De Graafschap. En Jasper van Heertum, hoe kunnen we die nog wat verder optimaal benutten? We hebben niet zo'n grote groep, maar wel veel goede spelers nog."

Mo Hamdaoui is de enige afwezige in Almere. "Hij gaat heel goed, maar heeft nog minimaal twee weken nodig om aan te sluiten. En Daryl van Mieghem is een klein beetje twijfelachtig."

Mike Snoei doet niet gek meer met de jaarwisseling Foto: Omroep Gelderland

De jaarwisseling heeft Snoei in alle rust doorgebracht. "Nou, ik ben niet zo'n uitbundig type rondom de jaarwisseling. Vroeger wel, met de wilde haren. Toen deden we nog wel eens wat bijzonders. Maar dat is niet meer. Lekker bij mijn dochter gezeten, met de kleinkinderen. Op tijd naar huis en voor de rest bezig met die wedstrijd. We zijn na Tweede Kerstdag al begonnen en hebben de hele week intensief getraind. Al blijft trainen op 1 januari wel vreemd."