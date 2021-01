Julian Lelieveld weet dat het gat met Almere niet groter mag worden

Die ploeg staat op een rechtstreekse promotieplek met vijf punten voorsprong op De Graafschap. "Vijf punten is nog te overzien, maar het gat moet niet groter worden", weet de rechtsback.

"We praten er al de hele week over deze wedstrijd. Het is echt knap wat Almere nu doet. Ik denk niet dat heel veel mensen Almere zo hoog hadden ingeschat van tevoren. Maar wij willen bij de eerste twee eindigen en direct wil promoveren. Een mooie eerste wedstrijd van 2021."

Ander systeem

De Graafschap speelde de laatste duels voor de winterstop met vijf verdedigers en dat betekent dat Julian Lelieveld als rechtsback meer aan aanvallen toe kwam. "Ja, het bevalt mij wel. Het is iets aanvallender dan met vier verdedigers. Op zich wel lekker voor mij, al heb je dan niemand voor je die je dan kan inspelen en daaromheen komen. Het is wel een beetje mijn spel om mee op te komen. We hebben nu twee systemen die we kunnen spelen. We kunnen we ook in een wedstrijd van systeem veranderen."

Lijn doortrekken

Lelieveld maakt een redelijk seizoen door. "Ja, ik denk dat het begin niet heel super was. Daarna ging het iets beter. Het einde was wel goed. Ik hoop dat ik die lijn kan doortrekken."