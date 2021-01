Gelderse burgemeesters wensen u een gelukkig nieuwjaar via Zoom

Zoomverrassing voor commissaris van de Koning John Berends:

De burgemeesters blikten, deels via Twitter, vooruit naar 2021. Zo wenste burgemeester Hans Beenakker van Tiel zijn inwoners "een hoopvol 2021, het jaar dat ons letterlijk weer dichter bij elkaar gaat brengen."

Burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre repte over het mooie van de oud en nieuw-viering: "Dat we een bijzonder ingewikkeld en enerverend jaar 2020 kunnen afsluiten, met een nieuw nog blanco jaar voor ons. Dat we al die bijzondere momenten die 2021 voor ons in petto heeft hopelijk samen mogen beleven."

Licht aan het einde

Voor burgemeester Geert van Rumund van Wageningen was het zeker een bijzondere jaarwisseling. Hij zou op 1 november 2020 stoppen, maar werd verzocht zeven maanden langer aan te blijven vanwege de coronacrisis. Hij is positief over 2021: "Er is hoop. Met de start van het nieuwe jaar gloort er namelijk licht aan het eind van de tunnel. De komst van het vaccin biedt perspectief. Tot die tijd moeten we met zijn allen nog wel op de tanden bijten. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat Wageningen en de Wageningers dat kunnen. Dat hebben we het afgelopen jaar bewezen."

