'Dit smaakt naar meer', burgemeester Bruls wil landelijk vuurwerkverbod

Vanwege corona mocht er dit jaar geen vuurwerk worden afgestoken. "Over de grote linie hadden we minder incidenten.", concludeert Bruls op nieuwjaarsdag, die ook voorzitter is van het landelijke veiligheidsberaad. "Maar die incidenten in het Rivierengebied logen er niet om. Ook de agressie naar de politie op het moment dat .de politie gewoon haar werk probeert te doen. Daar kan ik niet aan wennen en daar moeten we streng tegen op blijven treden."

Bruls, tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad, vervolgt: "De eerste tekenen van het vuurwerkverbod smaken er bij mij naar dat we dit blijven doorzetten. Wat Nijmegen betreft sowieso, maar ik zou zeggen tegen het kabinet: 'Nu echt doorzetten, voor het hele land een vuurwerkverbod'. Ook voor volgend jaar."

"Je ziet nu al dat een heleboel mensen zich keurig aan de regels houden dus dankzij hen hebben we nu veel minder mensen die naar het ziekenhuis of de huisartsenpost moesten. Dat was natuurlijk ons belangrijkste doel, om te zorgen dat we die zorg zoveel mogelijk konden ontlasten. Het lijkt erop, zeg ik voorzichtig, dat het gelukt is."

