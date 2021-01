Minder vuurwerkslachtoffers in Gelderse ziekenhuizen na verbod: 'Enorm effect'

De toestroom van vuurwerkslachtoffers in Gelderse ziekenhuizen is beduidend minder dan voorgaande jaren. Dat blijkt na een rondgang van Omroep Gelderland. Zorgpersoneel ziet daarin een positief effect van het dit jaar geldende vuurwerkverbod. Dat kwam er onder meer omdat ziekenhuizen al erg onder druk staan door het oplopende aantal coronapatiënten.

Vorig jaar waren er nog ruim dertig slachtoffers die hun weg naar de Spoedeisende Hulp zochten, dit jaar lag dat aantal rond de tien. In de meeste gevallen ging dat om lichte brandwonden. In het Radboudumc in Nijmegen moest wel iemand worden geopereerd nadat er vuurwerk in het gezicht ontplofte, daarbij werd een oog verloren. Een ander persoon had lichte verwondingen.

Twee parkieten overleden

Rondom een incident dat binnenkwam bij het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede vielen wel twee slachtoffers te betreuren, maar dat ging om parkieten. Een kind liep lichte brandwonden op toen een flesje in het vuur werd gegooid, zijn vogels overleefden dat niet. Het jongetje was heel verdrietig, volgens een woordvoerder.

Met vier vuurwerkslachtoffers heeft het Edese ziekenhuis sowieso het hoogste aantal. Dat ging verder om twee volwassenen als gevolg van carbidschieten en nog een kind dat met vuurwerk in aanraking kwam. Het Rijnstateziekenhuis in Arnhem zag twee personen met lichte brandwonden binnenkomen. "Het vuurwerkverbod heeft daarbij een enorm effect gehad."

'Nihil en verwaarloosbaar'

Het SKB in Winterswijk, CWZ in Nijmegen, Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en de Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen laten weten geen vuurwerk gerelateerde patiënten te hebben gezien.

Bij het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk en het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel was dat 'nihil' en 'verwaarloosbaar'. "Het mag geen naam hebben ten opzichte van andere jaren", zegt een woordvoerder van Rivierenland. "De druk is dus niet verder toegenomen, maar het blijft spannend. Het water staat ons aan de lippen door de instroom van coronapatiënten en collega's die in quarantaine moeten verblijven."

Incidenten na alcohol of drugs

Wel zagen vrijwel alle ziekenhuizen verschillende verwondingen langskomen na overmatige inname van alcohol en/of drugs als gevolg van een val of agressief gedrag. Ook alcohol maar aan banden leggen dan? "Dat zou kunnen. Maar ik denk dat dat moeilijk tegen te houden is", reageert een woordvoerder van St Jansdal.

