Ondanks vuurwerkverbod toch nog honderden incidenten tijdens jaarwisseling

Noord- en Oost-Gelderland

De jaarwisseling in Noord- en Oost-Gelderland is relatief rustig verlopen. De brandweer werd tijdens oud en nieuw 56 keer gealarmeerd. Bij de vorige jaarwisseling lag het aantal meldingen bijna twee keer zo hoog: toen waren er 117 meldingen.

Het ging afgelopen nacht voornamelijk om brandjes in containers, auto- en afvalbranden. In Ulft was een grote brand in een pand van een fietsfabriek. De oorzaak van deze brand is nog niet bekend.

In de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland zijn zestien vuurwerkslachtoffers behandeld. Twee personen moesten naar het ziekenhuis, veertien mensen werden op de huisartsenpost geholpen. Het ging om letsel aan handen, voeten en het gezicht. Deze incidenten vonden vooral plaats voor middernacht en ontstonden door carbidschieten en kindervuurwerk.

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn, tevens voorzitter van deze Veiligheidsregio: "Het lijkt er op dat de gezamenlijke preventieve aanpak van hulpverleners, gemeente, jongerenwerkers en inwoners zoals in Uddel, heeft gewerkt. We waren goed voorbereid."

"Daarnaast hebben gelukkig veel Apeldoorners gehoor gegeven aan de oproep om thuis de jaarwisseling in kleine kring te vieren en geen vuurwerk af te steken. Hierdoor bleef het aantal mensen met vuurwerkletsel op de spoedeisende hulp beperkt. Daar ben ik blij mee, de druk op de zorg is erg groot."

Gelderland-Midden

In Gelderland-Midden moest de brandweer afgelopen nacht 90 keer uitrukken. Vorig jaar lag het aantal iets hoger (97). In Gelderland-Midden was er onder meer een vuurwerkexplosie in een woning en verder waren er vooral buitenbranden (containers, afval, rommel en vreugdevuurtjes).

De ambulancezorg in Gelderland-Midden kreeg te maken met een handvol meldingen vanwege oud en nieuw, onder andere door carbidschieten. In Ede en Barneveld ontstonden buitenbranden in een caravan.

In Garderen en Harskamp ontstond brand in een leegstaand pand. Voor zover bekend zijn bij de branden geen gewonden gevallen. In veertien gevallen was er een voertuig bij de brand betrokken. In de helft van de gevallen ging het om autobranden in Arnhem.

Ahmed Marcouch, voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, over de jaarwisseling: "Onze inwoners begrepen goed dat het dit jaar draaide om de bestrijding van corona en gaven ruim gehoor aan het vuurwerkverbod."

Hij vervolgt: "Toch was tuig actief dat ons willens en wetens in gevaar brengt. Met bovendien onacceptabele agressie tegen onze hulpverleners. Terecht dat geweld tegen hulpverleners en gezagsdragers dubbel bestraft wordt. Onder meer tegen de brandweer in Velp waren omstanders agressief. Toen de politie een feest ontruimde op bevel van de burgemeester, raakten agenten gewond en zijn vier personen aangehouden."

Gelderland-Zuid

De brandweer in Gelderland-Zuid is tijdens de jaarwisseling 121 keer opgetreden, minder dan een jaar eerder toen 156 keer werd ingegrepen bij brandjes en incidenten. Dat meldt de Veiligheidsregio.

In die regio was rondom de jaarwisseling vooral sprake van kleine brandjes, waarvan vijftien autobranden. Een keer rukte de brandweer uit voor een brandmelding in een basisschool, maar die was snel onder controle. Daarna werden rond 02.00 uur enkele brandweervoertuigen ingezet voor een brand in een schuur in Nederhemert, waar autobanden lagen opgeslagen. Deze brand was na anderhalf uur onder controle.

De hulpverleners van de brandweer en ambulance kregen tijdens de jaarwisseling over het algemeen voldoende ruimte om hun werk te doen. Bij enkele branden in Hedel, Tiel en Waardenburg werd de brandweer belemmerd en is er bijstand verleend door de politie, aldus de Veiligheidsregio.

