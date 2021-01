'Het was levensgevaarlijk', omwonende stijf in bed bij rellen in Hedel

"Ik zag vuur, politie, brandweer, ME en honden. Het was wel een beetje eng", blikt de vrouw terug, die aan het plein woont waar de trailer in de fik ging. "Het is heel lang onrustig gebleven met hele erge knallen. De politie kwam meerdere keren terug, ook met schilden."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Lag stijf in bed'

"Het was illegaal of zelfgemaakt vuurwerk wat ze gooiden. Ik lag stijf in bed. Ik snap de jeugd dat ze iets willen, maar ik vind dit te ver gaan", benadrukt de vrouw. "Het waren opgeschoten jongens. Ik heb me afgevraagd waarom de spuit er niet over ging."

De brandweer moest dus in actie komen om de paardentrailer te blussen. Vrijdagmorgen moesten ze nog nablussen. "Er was een samenscholing van best veel mensen", omschrijft brandweerwoordvoerder Chris Quik de situatie in de nieuwjaarsnacht.

'Lastig in toom te houden'

"Er werd vuurwerk gegooid, maar ik had niet de indruk dat het op de brandweer gericht was. Voor de politie was het wel lastig om al die mensen in toom te houden. De ME heeft de veiligheid van de brandweermensen gewaarborgd. De situatie was zeker niet veilig", vond de woordvoerder. "Ik denk dat het uit de hand gelopen is, ja."

Overigens was het ook op andere plekken in het Rivierengebied onrustig. Ook in Waardenburg en Tiel moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te brengen.

Zie ook: Onrust in Rivierengebied: 'Ik ben niet vaak bang, maar dit is echt eng'