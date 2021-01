Onrust op Geitenkamp blijft uit: 'Ze hebben zich goed gedragen'

"Ik kan alleen maar constateren dat de bewoners op de Geitenkamp zich goed hebben gedragen. Op een aantal uitzonderingen na is het daar over het algemeen goed gegaan", zegt Ahmed Marcouch rond 3.00 uur 's nachts. De Arnhemse burgemeester is overwegend tevreden over het verloop van oud en nieuw in de volkswijk.

Op straat liepen tijdens de jaarwisseling kleine groepjes jongeren rond. Ook verzamelden tientallen mensen zich bij Hoogte 80 om vanaf het hoge punt naar het vuurwerk te kijken. Maar heel anders dan in andere wijken was het op de Geitenkamp niet.

Af en toe klonken er harde knallen van illegaal vuurwerk, maar de politie hoefde niet in groten getalen uit te rukken zoals dat eerder wel gebeurde.

Zes gebiedsverboden uitgedeeld

In aanloop naar de jaarwisseling was het in de Arnhemse wijk onrustig door rellende jongeren die zwaar illegaal vuurwerk afstaken. Om opstootjes tijdens de nieuwjaarsnacht te voorkomen, legde Marcouch zes mensen die zich eerder misdroegen in de wijk een gebiedsverbod op.

Ook werd er cameratoezicht ingesteld en waren agenten in burger aanwezig in de wijk. Het lijkt te hebben gewerkt: na 02.00 uur waren de straten uitgestorven.

Marcouch over illegaal vuurwerk: 'egoïsten'

Net als op de Geitenkamp werd in andere wijken in Arnhem vuurwerk afgestoken. Met een aantal autobranden tot gevolg.

"Het afgestoken vuurwerk is jammer, want de oproep was: 'doe het niet'. Toch zijn er mensen die het wel doen. Dat vind ik jammer", benadrukt Marcouch. De burgemeester vervolgt: "Dat er in Arnhem egoïsten zijn die niet verder denken en kijken dan het plezier van de knal. Maar goed, desondanks is het in Arnhem goed gegaan en staat op dit moment hier een tevreden burgemeester."

Luister hier naar het interview met burgemeester Marcouch:

Verslaggever Esther Hendriks in gesprek met burgemeester Ahmed Marcouch