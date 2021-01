Onrust in Rivierengebied: 'Ik ben niet vaak bang, maar dit is echt eng'

"Ik ben niet vaak bang, maar dit is echt eng", zegt Bart Meesters. "Dit zijn gewoon bommen waarmee wordt gegooid."

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zegt dat de ME wordt ingezet, maar ook in andere plaatsen. "Het is erg onrustig in de westelijke regio van Gelderland."

Volgens de politie is de ME aanwezig om de brandweer te begeleiden. Bij de brand was een groep vijftig mensen 'hinderlijk aanwezig'. Er is vuurwerk gegooid naar brandweer en politie, maar de ME trad uiteindelijk niet op.

Grote groep belaagt brandweer

De mobiele eenheid was volgens de politie rond 1.30 uur in Waardenburg om de brandweer in staat te stellen een brandende auto te blussen en, naar verluidt, een partij autobanden. Een groep van ongeveer honderd mensen belemmerde de brandweer bij het blussen.

ME’ers en politieagenten in Waardenburg. Foto: Omroep Gelderland

Buitenbranden in Tiel

Ook in Tiel is het onrustig. De brandweer heeft daar de handen vol aan diverse buitenbrandjes en een brand in een basisschool.

Voor middernacht was het al onrustig in de buurt van voormalig winkelcentrum Kwadrant in Tiel, waar vernielingen werden gepleegd. Er was een ruit ingegooid en in het winkelcentrum kwam een fles met brandbare vloeistof terecht en een cobra, een stuk illegaal vuurwerk. De politie zette het winkelcentrum voor onderzoek af.

Brand op een basisschool in Tiel. Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink