Clubs en kerken Uddel maken zich zorgen en willen vooral rustig oud en nieuw

Een opvallende oproep van het verenigingsleven en diverse kerken in Uddel. In een ingezonden brief vragen zij om een rustige jaarwisseling in Uddel. Het Veluwse dorp haalde de afgelopen dagen twee keer het nieuws door incidenten.

De politie greep afgelopen weekend in bij een coronafeestje in Uddel en verrichtte daar twee aanhoudingen. Maandagavond vloog een leegstaande woning in brand, vermoedelijk door brandstichting. De politie kreeg argwaan omdat zich rond de brand veel jongeren ophielden.

Selecte en bekende groep

"Er is een selecte groep in Uddel bezig om zich af te zetten tegen geldende regels", schrijven de verenigingen en kerken. De groep is "bij velen bekend" en heeft volgens de brief maling aan de coronaregels. De brief is ondertekend door onder meer Uddels Belang, Uddel Onderneemt, de hervormde en gereformeerde gemeenten en diverse sportclubs.

Signalen over confrontatie

In het dorp klinken "verontrustende signalen" dat mensen in de oudejaarsnacht de confrontatie willen zoeken met de politie. "Wat hier gebeurt door deze selecte groep is gezagsondermijnend gedrag. Dit kan en mag nooit toegelaten worden in Uddel", aldus de brief, die ook stelt dat het gedrag niet in overeenstemming is met "God in Zijn Woord".

Inwoners krijgen de oproep verdachte zaken te melden. "Laat het alstublieft niet uitlopen op een gevecht met de politie. Daar zitten we als Uddel beslist niet op te wachten."