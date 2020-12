Duivens bedrijf hoeft 19,5 miljoen euro belasting niet terug te betalen

Een bedrijf in Duiven hoeft een belastingaanslag van 19,5 miljoen euro niet te betalen na fraude door een belastingambtenaar. Dat oordeelt het gerechtshof in Den Bosch donderdag. Bedrijfseigenaar Sakis O. heeft ook een Grieks restaurant aan het Willemsplein in Arnhem. De eigenaar heeft altijd ontkend dat hij betrokken was bij de fraude of er iets van wist, aldus de overweging van het hof.

Belastingambtenaar Egon D. werkte al dertig jaar voor de Belastingdienst toen hij in mei 2014 fraude pleegde door miljoenen euro's op de rekening van het bedrijf te laten storten. Nog dezelfde dag is het bedrag doorgesluisd naar Turkse bankrekeningen die op naam staan van een vriend van de belastingambtenaar. Die persoon is ook de zwager van Sakis O.

Belastingprocedure

In een belastingprocedure bepaalde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ook al dat het bedrijf de miljoenen niet hoefde terug te betalen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst stapte daarop naar de Hoge Raad, die de zaak naar het gerechtshof in Den Bosch verwees.

Uit het dossier kunnen de rechters niet afleiden dat Sakis O. en zijn bedrijf betrokken waren bij de fraude of ervan wisten. Het hof oordeelt dat de Belastingdienst "zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige schending van wat van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht door de aanslag op te leggen". De aanslag gaat daarom van tafel.

Strafzaak

Overigens werden Egon D. én Sakis O. in juli 2018 wel veroordeeld tot respectievelijk 48 maanden en 46 maanden cel. Dat was in een strafzaak over dezelfde fraude. Volgens het hof in Den Bosch speelde die uitspraak geen rol in deze belastingprocedure.

