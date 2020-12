Ter Voert emotioneel bij start kaartverkoop Nieuwjaarsparty 2022

“Het is nu twee jaar geleden dat mijn vader is overleden”, vertelt eigenaar Roel ter Voert geëmotioneerd. “Hij wilde graag dat na zijn overlijden het feest doorging, toen is het ook doorgegaan. Maar nu is corona en houdt het op.” Om toch iets te doen in het dorp werd op oudejaarsdag een drive-through georganiseerd. Bezoekers konden naast de oliebollen ook alvast kaarten kopen voor de Nieuwjaarsparty van 2022. “Wij doen het voor hem, het bedrijf, maar ook voor Megchelen om toch iets moois neer te zetten”, zegt zoon Ter Voert.



Het niet doorgaan van het nieuwjaarsfeest is een zware klap voor zaal Ter Voert en inwoners. “Het is voor de horeca natuurlijk ook lastig, daarom koop ik vast kaarten zodat we ze toch een beetje kunnen steunen in deze tijden”, reageert bezoeker Bert Tiemessen. Volgens eigenaar Roel worden ook andere partijen in Megchelen getroffen: “Verschillende verenigingen verdienen daar ook hun centjes mee, de ene met het ophangen van de jassen, de andere met het schoonmaken van de toiletten."



Licht aan einde van tunnel

Volgens Ter Voert lijkt het licht aan het einde van de tunnel voor de horeca nog ver weg: “Wij denken zelf dat 2021 zeker nog geen bruisend jaar gaat worden”, aldus de eigenaar. “Maar wij hopen dat het in 2022 wel beter gaat worden.”





