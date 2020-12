Live carbidschieten met keeper in Vragender

In Vragender is donderdag een creatieve manier bedacht om het carbidschieten, ondanks alle coronamaatregelen, toch leuk te maken. Voor geïnteresseerden is het mogelijk om via een livestream te zien hoe een doelman probeert de afgeschoten ballen tegen te houden.

"We hebben er ondanks alle maatregelen op deze manier erg veel plezier in", vertelt medeorganisator Bas Lageschaar over het initiatief. Tonnie Gebbink, die zelf in de goal staat op de ballen tegen te houden, bedacht samen met Jos Gunnewick het plan om vanaf een shovel de ballen uit de melkbus te schieten richting het doel en dat live uit te zenden. Met de actie proberen ze naast inwoners uit de Achterhoek ook mensen uit het Westen van het land te bereiken. "Website Vkmag heeft het onder andere al gedeeld en sociale media pagina's", zegt Lageschaar. "Dat is natuurlijk heel erg leuk om te zien."



Gemiddeld kijkt er donderdagmiddag enkele tientallen mensen naar de stream. Voor de initiatiefnemers is het desondanks geen vervanger voor de gezelligheid die er normaal rond het carbidschieten is: "Normaal doen we dat met een grote groep vrienden, nu kan dat helaas niet."