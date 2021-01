'We moeten nu echt verder lopen'; bus Breng verdwijnt door corona

Op het bordje bij de halte van Lijn 1 Kloosterstraat in Malden hangt een oranje briefje, met daarop de mededeling dat de bus niet meer komt. "Jammer", zegt Monique van het Klooster, die tegenover de bushalte woont. "Zelf reis ik niet meer zo vaak met de bus, maar familie en vrienden wel en die moeten nu toch echt wel een stuk verder lopen."

Nog maar weinig mensen in de bus

"Klopt", zegt woordvoerder Herman de Gooijer van Breng. Dat bedrijf regelt het openbaar vervoer in de regio Arnhem-Nijmegen. "Het is maximaal 700 meter verder, maar dat kan voor mensen die slecht ter been zijn vervelend zijn. Maar door corona en de restricties op het reizen met het openbaar vervoer hebben we nog maar 25 procent van het normale aantal passagiers in de bus. Reden om al sinds de zomervakantie volgens een vakantiedienstregeling te rijden. Dat is 88 procent van de normale dienstregeling. Daar gaan nu nog enkele procenten vanaf."

Bij de bushalte in Malden staat de mededeling dat lijn 1 is opgeheven Foto: Omroep Gelderland

Vanaf deze zondag rijden er op trajecten minder bussen per uur, veranderen de routes, verdwijnen de nachtbussen of worden sommige lijnen helemaal opgeheven. Dat laatste geldt voor lijn 13 in Arnhem en lijn 1, 7 en 125 in Nijmegen. Alle wijzigingen in de nieuwe dienstregeling vind je op de website van Breng.

Dat blijft zo, zolang corona onder ons is. "De vaccinaties komen nu op gang, maar het duurt nog wel even voordat alles weer is genormaliseerd. Dus dit is voorlopig het plaatje", zegt Herman de Gooijer.

Beknibbeld

Reizigersorganisatie Rover Arnhem-Nijmegen snapt dat Breng iets moet doen, maar vreest dat veel 'tijdelijke' wijzigingen uiteindelijk permanent worden. "Zeker op lijn 1 naar Malden is al vaker beknibbeld, in de avonduren en in het weekend. Als alles normaliseert, moeten de lijnen wel weer terugkomen", vindt woordvoerder Christian van Millingen.

Christian van Millingen van reizigersorganisatie Rover Foto: Omroep Gelderland

Inwoners van Malden, maar ook die van de Arnhemse wijk Klarendal, moeten voortaan verder lopen naar een bushalte. "Dat kan wel een kilometer worden. En in Malden wonen aardig wat ouderen, voor wie dat lastig is", stelt Van Millingen. In Klarendal speelt bovendien het heuvelige landschap nog een rol. "Dat maakt het lopen nog lastiger voor ouderen. Het zijn dus niet de handigste lijnen die nu geschrapt worden."

Onzeker

Of de dienstregeling straks, als de coronamaatregelen voorbij zijn, weer normaal wordt kan Breng nog niet zeggen. Herman de Gooijer: "We kijken hoe de ontwikkelingen dan zijn. Gaan we meer thuis werken? Meer onderwijs op afstand doen? Het is nog allemaal erg onzeker, dus we moeten dan kijken hoe de vraag naar openbaar vervoer is."

Reizigersvereniging Rover heeft begrip voor de maatregelen, maar: "Als er straks maar íets terugkomt voor de mensen in de wijk die nu ver moeten lopen."