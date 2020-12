Zwembaden houden hoofd nauwelijks boven water: 'Het is 5 voor 12'

In Didam is het stil in zwembad De Schaeck, net als in alle andere zwembaden in Nederland. Manager Lugo Schoonman: "Dit is al de derde periode dat we dicht zijn door corona. Normaal trekken we 240.000 bezoekers in een jaar, maar dit jaar kwamen 100.000 mensen niet opdagen. Dat maakt het financieel wel problematisch. We missen tonnen aan inkomsten."

Voor het voortbestaan is het zwembad afhankelijk van een gemeentelijke huurverlaging. Schoonman: "Dat is echt essentieel, maar gelukkig zie ik dat positief in."

Geldkraan

In Didam moest zwembad De Hoevert er helaas al aan geloven. De gemeente Montferland draaide de geldkraan dicht. En net als de NSWZ vindt Inge Hultermans van De Hoevert dat rampzalig voor de zwemveiligheid. "Dat betekent namelijk geen zwemles meer voor mensen met een kleinere portemonnee. Die gaan niet ergens anders zwemles nemen, zodra dat na corona weer mag."

Stilte

De NSWZ is verder gefrustreerd over wat de vereniging "de stilte" rond de zwembrance noemt. "Daar waar er uit name van de horeca op meerdere vlakken actie wordt ondernomen en aandacht wordt gevraagd, blijven de bestaande belangengroepen in de zwembranche stil. Er wordt gezwegen in alle talen terwijl het voor veel ondernemers van onder andere zwemscholen 5 voor 12 is."