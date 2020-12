Dressuurpaard slaat in volle paniek op de vlucht door vuurwerk

In Kootwijk is donderdagochtend een paard de wei uitgesprongen en weggerend, waarschijnlijk nadat het dier schrok van vuurwerk. Sindsdien zou de hengst los rondlopen op de Veluwe.

Astrid Hoppenbrouwers deelt het verhaal over haar paard op Facebook: "Ik heb helaas om het jaar slecht af te sluiten rampzalig nieuws. Mijn knappe Harry is vandaag na schrikken van vuurwerk de wei uitgesprongen en loopt nu los op de Veluwe." Via Facebook doet ze een oproep aan haar volgers om het bericht te delen en haar een berichtje te sturen als iemand iets gezien heeft.

Astrids paard is gestald bij Paardensportcentrum Gert van den Hoorn in Kootwijk. Daar denkt mevrouw Van den Hoorn dat een aantal paarden geschrokken is door vuurwerk. Ze vertelt dat ze Harry even voor 9.00 uur in de wei bracht. Daarna is het misgegaan en ging Harry ervandoor: "Mijn man zoekt al die tijd al met de trekker en op de fiets."

Volgens haar gaat er ook een hond ingezet worden bij de zoektocht.

112

De politie meldt op Facebook dat het dressuurpaard de A1 is overgestoken en waarschijnlijk in het bosgebied rond Garderen rondloopt. Harry is een ruin, 164 cm hoog, voskleurig en heeft witte benen. Wie Harry ziet, mag het alarmnummer 112 bellen.