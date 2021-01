Jan ontwerpt een fonkelnieuw spel: 'Ik had nu eindelijk tijd'

Scarabee, the dungbeetle race. Oftewel, de race der mestkevers. Zo heet het spel van Jan, dat hij uiteindelijk hoopt uit te geven via Ravensburger. Hij legt uit hoe het spel in z'n werk gaat. "Je bent in het spel eigenlijk een ontdekker van een oude beschaving en met de hulp van drie vriendjes, mestkevertjes, moet je beloningen verzamelen, inleveren en zo met je racekever vooruit komen. Wie als eerste over de finish gaat, wint."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder:

Stronkman heeft eigenlijk al zijn hele leven de wens om spellen te ontwerpen, maar in de praktijk kwam het er nooit echt van. Tot nu.

Nu hij door corona veel minder hoeft naar zijn werk hoeft te reizen, kon hij er eens écht voor gaan zitten. "Toen kwam ik eindelijk op een goed spoor. Ravensburger heeft al gezegd dat het spel misschien nog wat te complex is. Zij richten zich wel echt op de familiespellen. Dus ik ga ook kijken naar een simpelere 'juniorvariant' en er komen nog uitbreidingsmogelijkheden."

Prototype

Stronkman wijst erop dat spellen steeds populairder zijn, zeker in deze coronatijd. Maar er moeten ook mensen zijn die ze ontwerpen en dat gaat niet zomaar.

De tekst gaat verder onder de foto:

Scarabee, het bordspel van Jan. Foto: Omroep Gelderland

"In de eerste fase maak je meteen een prototype, waar bordspelfanaten en familie bijvoorbeeld mee spelen om problemen te ontdekken die je zelf niet had kunnen voorzien. Dan verfijn je het en maak je een tweede prototype: mooi gemaakt, zoals het eruit zou komen te zien, en met de spelregels. Dan is het voor 95 procent af en is 'blind playtesten' de ultieme test. Mijn spel Scarabee is al in die laatste fase."

Toch zoekt Stronkman nog steeds proefspelers. "Ik ga er zeker nog mee door, zoals met die juniorvariant en de uitbreidingsmogelijkheden. Dus ik zoek zeker nog testers." Enthousiastelingen kunnen zich melden via info@bordspelfanaat.nl.

Jan Stronkman zoekt meer families die zijn spel willen testen. Foto: Omroep Gelderland