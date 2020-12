Loodzwaar neefje van de Nijmeegse Waterwolf weer terecht

Anderhalve ton brons was ineens foetsie. Het neefje van de waterwolf op de Nijmeegse Waalkade bleek begin deze week gestolen. Maar het enorme beeld van een hond is weer boven water.

De diefstal bleek een oudejaarsstunt, zoals kunstenaars Albert Dedden en Paul Keizer al vermoedden. Dat is een traditie waar ze in Friesland genoegen in scheppen. Het beeld is bestemd voor een plein in Burgum, een dorp in die provincie.

Naast het politiebureau

Daar is het beeld dan ook aangetroffen, op een ponton in de vijver naast het politiebureau. Al snel dook er ook een video op waarin is te zien hoe het beest op een aanhangwagen ontvoerd is.

Spannende dagen en nachten

"Na een paar spannende dagen en nachten is er een busje gesignaleerd op de A7 richting Burgum, met aan boord een tamelijk uit de kluiten gewassen Blauwe Hond", laat kunstenaar Albert Dedden in reactie op de video weten. "Zo te zien zijn de brokjes op en heeft de begeleiding moeite om het beest in bedwang te houden."

De kunstenaars, die ook de Waterwolf voor Nijmegen maakten, vonden het al vreemd dat de 1500 kilo zware bronzen hond uit de gieterij in Cuijk was verdwenen - zonder dat daar ook maar enige braaksporen werden aangetroffen.

Geen illegale smeltoven

De ontvreemding leidde tot boze reacties op sociale media, door mensen die dachten dat de hond echt gestolen was. Dedden kan die mensen inmiddels geruststellen.

"Paul en ik hebben ons de afgelopen dagen enorm gesteund gevoeld door al jullie hartverwarmende reacties en hebben altijd geloofd in een positieve afloop, nooit hebben we het idee gehad dat we onze lieve schat ergens uit een illegale smeltoven op moesten vissen."

