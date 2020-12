'Er wacht ons grote ramp als we zo doorgaan met corona'

Er wacht ons een grote ramp als we de coronaregels blijven overtreden. Dat is de waarschuwing van verpleegkundige Laszlo van Houten van het Nijmeegse Radboudumc, die zich samen met collega's een slag in de rondte werkt om coronapatiënten te helpen. En dat terwijl er links en rechts mensen overlijden en ambulances met nieuwe patiënten voor de deur staan.

"Het aantal opnames op onze corona-afdeling stijgt al anderhalve week explosief", constateert de 28-jarige Laszlo, die inmiddels drie jaar als verpleegkundige in het Radboudumc werkt. "Als ik patiënten spreek over de mogelijke bron van hun besmetting, hoor ik dat ze bijvoorbeeld toch met meerdere mensen Sinterklaas hebben gevierd, met kinderen en kleinkinderen. Eén meneer wilde iedereen voor het einde van het jaar toch écht nog even zien. Hij kreeg het virus en werd zo ziek dat een opname op de intensive care niet meer zinvol was. Hij kreeg medicatie om rustig te gaan slapen. Hij is daarna overleden."

Schuldgevoelens

Schuldgevoelens over overtreding van de coronaregels merkt Laszlo niet echt. "Mensen zijn hier vooral bang en bezig met beter worden. We zijn daar hier steeds volle bak mee bezig, met collega's die van alle afdelingen te hulp schieten."

Tijd om stil te staan bij sterfgevallen is er nauwelijks. Tijdens de dienst nemen we de tijd om elkaar te steunen, al slaan we ons er soms vooral met zwarte humor doorheen."

Jaarwisseling

De vraag is wat de jaarwisseling gaat brengen aan vuurwerkslachtoffers, bovenop de al aanwezige coronapatiënten. Laszlo: "Illegaal vuurwerk veroorzaakt doorgaans de meeste verwondingen. We hopen hier dat het vuurwerkverbod zijn werk doet en dat mensen met hun gezonde verstand de jaarwisseling ingaan."

Zwart scenario

In navolging van Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, vreest Laszlo een zwart scenario als Nederland de coronaregels massaal aan de laars blijft lappen. Uitzicht op vaccinaties is geen reden de teugels al te laten vieren, meent de verpleegkundige. "Mensen zien niet wat wij hier nu al meemaken. Als het zo doorgaat, staan we aan de vooravond van een grote ramp."