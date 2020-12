Megaloterij in Oosterwolde verlengd

De megaloterij in Oosterwolde is met drie maanden verlengd. Met de loterij valt als hoofdprijs een vakantiewoning te winnen, maar het minimum aantal loten dat verkocht moest worden, is nog niet gehaald.

Voor 14.00 uur woensdagmiddag moesten minimaal 17.500 loten verkocht zijn, om de loterij door te laten gaan. Dat is niet gelukt, volgens secretaris Gerrit Jan Veldhoen van de organiserende stichting. "We zitten er een paar duizend vanaf", zegt hij. En dus wordt de loterij met drie maanden verlengd. "Dat mag één keer. De nieuwe trekking is nu op 26 maart", aldus Veldhoen. De loterij is opgezet om een nieuw multifunctioneel centrum in Oosterwolde mede te bekostigen.

E-mail aan deelnemers

Veldhoen vertelt dat iedereen die al een lot gekocht had, vannacht een e-mail heeft gekregen waarin alles wordt uitgelegd. "Twintig mensen nog niet, want die hebben een spamblokkering. Die benaderen we vandaag."

Volgens Veldhoen heeft hij tot nu toe een paar negatieve reacties gehad, van mensen die hun geld terug willen. "Maar dat kan nu nog niet, dat kan pas als de loterij gestopt is", vertelt Veldhoen.

