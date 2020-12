Donuts verkopen voor vlinderkinderen: 'Er is meer onderzoek nodig'

En dat allemaal voor de Stichting Vlinderkind. "Een bakkerij heeft achtduizend donuts gedoneerd en die verkopen wij hier nu", vertelt Wendy van Teeffelen, moeder van vlinderkind Yade.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Yade heeft Epidermolysis Bullosa, een erfelijke aandoening, waardoor ze een hele kwestbare huid heeft. "Je huid is je grootste orgaan en dat beschermt je tegen zoveel zaken", legt vader Stan Bons uit.

"We moeten met corona ook extra uitkijken, want EB-patiënten hebben vaak ook aandoeningen aan de luchtwegen. EB is toch een beetje een ondergeschoven kindje. Er is nog veel onderzoek nodig. Helaas loopt het door corona nu even wat minder, maar er is nog steeds veel geld nodig. Daar zetten we ons nu voor in."

Stan en Wendy, de ouders van vlinderkind Yade Foto: Omroep Gelderland

Met Yade gaat het naar omstandigheden goed, vertelt Wendy. "Ze is nu drieënhalf jaar. Het gaat goed, maar er zijn ook periodes dat ze veel wonden en blaren heeft. Maar ze is een heel vrolijk, dapper meisje."

Zie ook: 'Iedere dag pijn en jeuk is vreselijk', Wendy start actie voor vlinderkinderen