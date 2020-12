Hattemse jongeren knappen hangplek op

Hattemse jongeren knappen hun eigen hangplek op aan de Hoopjesweg. Dat doen zij samen met Hakan Soykan, de nieuwe jongerenwerker/straatwerker van SWHattem. Hakan vertelde hierover in het programma Hattemers in coronatijd van RTV Hattem.

Hakan is inmiddels twee weken als straatwerker actief en heeft in die tijd al kennis gemaakt met jongeren uit Hattem. ‘Nu met de coronamaatregelen is er weinig jeugd op straat,’ vertelt Hakan, ‘en dat is mooi want dat betekent dat zij zich aan de maatregelen houden. De hangplek wordt opgeknapt door een paar jongeren op initiatief van de jongeren zelf in samenwerking met SWHattem en de gemeente.’

Schuren en schilderen

‘Een paar jaar geleden is de hangplek afgebrand. De houten vloer is helemaal kapot er zitten gaten in. De jongeren kwamen met de vraag of zij de hangplek weer een beetje mooi mogen maken. In overleg met de gemeente, de jongeren en Susanne Berends, met wie ik het jongerenwerk oppak in Hattem, zijn we begonnen. Vorige week hebben we geschuurd en deze week hebben we de buitenboel aangepakt. We hopen nu dat de gemeente de vloer wil vernieuwen en dan kunnen we de binnenkant ook opknappen.’

Wat is straatwerk?

‘Bij straatwerk kijken we hoe de jeugd zich gedraagt en of we hen iets kunnen bieden. Dat kan een jeugdhonk zijn of activiteiten. Het is een kwestie van vraag en aanbod en wij proberen de jeugd te stimuleren om zelf met ideeën te komen en te kijken of hun plannen haalbaar zijn.’

Voordat Hakan koos voor de opleiding SPW, heeft hij enkele jaren een kantoorfunctie gehad als financieel administrateur. In zijn vrije tijd was hij jeugdtrainer. Daar ontdekte hij dat hij het werken met jongeren echt leuk vindt waarna hij in overleg met zijn vrouw besloten heeft een carrièreswitch te maken. ‘Dit werk ligt mij wel, ik heb een click met jongeren,’ zegt Hakan.

Vooroordelen

‘Ik kijk verder. Ik wil weten waarom jongeren zo zijn, dat is een uitdaging voor mij. Zijn er bijvoorbeeld problemen thuis, of durft men iets niet. Ik denk dat je iedereen een kans moet geven, ook al heeft een jongere een slechte jeugd gehad, dat wil niet zeggen dat die een slecht persoon is. Veel vooroordelen over jongeren zijn niet terecht. Jongeren kunnen en mogen weinig, zeker nu. Ze kunnen samen buiten sporten tot 17 jaar, maar zijn ze ouder dan mag dat maar met z’n tweeën.’

Ideeën of problemen

‘Ik wil dicht bij de jongeren staan en wil leuke dingen met ze doen. Door in gesprek te gaan kom ik achter hun ideeën of problemen. Wil je hulp of heb je een goed idee, neem dan contact op dan kunnen we kijken wat haalbaar is. Ik wil ze daarbij ondersteunen, maar ze moeten het zelf doen.’