Twee auto's binnen vijf minuten in lichterlaaie

ARNHEM -

In twee verschillende wijken in Arnhem zijn in de nacht van woensdag op donderdag kort na elkaar twee auto's in brand gevlogen. Rond 3.15 uur werd een brand ontdekt op de Mendelssohnlaan in de wijk Alteveer-Cranevelt. Een paar minuten later was het raak op de Mierlostraat in de wijk De Laar-West.