Waardenburg brandt rond oud en nieuw: 'Bijna elke avond prijs'

De brandjes laten duidelijke sporen na in Waardenburg en omgeving. De omvang varieert van een losse autoband of meubelstuk tot echt flinke branden. Zo ging er op een kruispunt in Tuil deze week een caravan vol autobanden in brand.

"Eigenlijk begint het al vanaf september", zegt Adri Vissers die deze week zelf ook een brand in de straat had. "Hier en daar worden er brandjes gesticht met autobanden en van alles en nog wat. En dat houdt niet op tot na het nieuwe jaar. Het komt best wel veel voor in Waardenburg."

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Zwaar vuurwerk

Zelf bemerkte hij de brand pas toen de brandweer en politie in de straat stonden. Van het zware vuurwerk heeft de hondenbezitter tijdens deze periode meer last. "Het is bijna elke avond prijs", zegt Vissers. "En dat is niet zomaar vuurwerk. Zeg maar gerust bommetjes. Dat is niet echt fijn. Zeker niet voor oudere mensen."

"Het is blijkbaar een traditie", zegt burgemeester van West Betuwe Servaas Stoop. "Althans zo noemen sommige mensen dat. Maar ik vind het nou niet bepaald een verheffend verschijnsel."

Gelaten

Omdat het al zo lang gebeurt, hoort het er volgens veel Waardenburgers wel een beetje bij. "Zo lang er geen eigendommen van mensen worden beschadigd, ben ik er vrij gelaten over", zegt inwoner Rogier de Vletter. "In Den Haag hebben ze het kerstbomen rausen. Dat gebeurt ook ieder jaar."

Maar de gemeente heeft ieder jaar een flinke schadepost aan de periode rond Nieuwjaar. Vorig jaar bedroeg de schade uiteindelijk zo'n 100.000 euro, vertelt Stoop. "Schade aan het wegdek, schade aan straatmeubilair: prullenbakken, verkeersborden, picknickbankjes. Als wij weten wie daarvoor verantwoordelijk is, dan kunnen we iemand de rekening sturen."

'Lastig om daders te pakken'

Maar dat gebeurt in de praktijk zeer zelden. Stoop: "Dat is heel lastig want je ziet dat de brandjes in de late avond of vroege nacht worden gestookt. En ga dan maar eens kijken wie daarvoor verantwoordelijk is."

Wel houdt de gemeente kort voor de jaarwisseling een schouw om brandbare zaken die rondslingeren weg te halen, worden er jongerenwerkers ingezet om de jeugd een zinvollere tijdbesteding te geven en is er politietoezicht.

Drone

Vissers heeft nog wel een tip voor de burgemeester. "Je hebt tegenwoordig zulke mooie techniek", zegt hij. "Laat ze een of twee avonden een drone boven Waardenburg vliegen. Dan wordt het misschien opgelost en is het klaar. Dan pakken ze eens een keer de mensen die het veroorzaken."