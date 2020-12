GGD's druk op zoek naar prikkers; zelfs de brandweer gaat helpen

De GGD heeft veel eigen personeel dat prikken kan zetten en dat normaal gesproken al doet bij andere inentingen. Zij zullen grotendeels de eerste ronde vaccinaties gaan zetten. Die ronde start op 18 januari. Maar dat is niet genoeg voor de massavaccinatie die er daarna aan komt. De GGD Noord en Oost-Gelderland deed daarom eerder al een oproep en ook GGD Gelderland-Midden zoekt nog personeel.

Dat komt ook vooral omdat de GGD al veel mensen inzet bij coronatests. "Wij hebben inmiddels al 350 mensen in onze corona-organisatie binnen onze GGD, maar we hebben echt nieuwe aanwas nodig", zo vertelt Ruud Koers van de GGD.

Tekst gaat verder na de video:

Eerder starten?

Zoals eerder gezegd: de vaccinatie start op 18 januari. Maar onder andere Diederik Gommers, voorzitter van de vereniging voor IC-artsen, wil dat er eerder gestart wordt en dan met name bij het ziekenhuispersoneel. Er gaan ook geluiden dat het vaccineren in Nederland te laat start.

"Dat sentiment neemt toe en dat is begrijpelijk", zegt Koers. "De media zeggen ook dat we het laatste land zijn dat gaat vaccineren. Ik denk alleen dat die één of twee weken weinig verschil maakt. We moeten er ook voor zorgen dat de kwaliteit hoog blijft. We moeten roeien met de riemen die we hebben.

Brandweer gaat helpen

Bij de GGD Gelderland-Midden gaat de brandweer helpen bij de administratie: het bijhouden wie welk vaccin wanneer heeft gehad en het printen van een vaccinatiebewijs. "Zij kennen onze systemen al, hebben al inloggegevens daarvoor. Dat scheelt", beargumenteert een woordvoerder.

GGD Gelderland-Zuid zegt de eerste ronde van januari af te kunnen met eigen personeel en de aanmeldingen die ze al hebben gehad. "Daarbij zitten ook mensen die nu al bij de GGD werken bijvoorbeeld voor de coronabestrijding, en die switchen naar een ander corona-onderdeel. Het gaat dus niet ten koste van ander GGD-werk", zegt een woordvoerder.

Mbo- en hbo-studenten

Toch is de ploeg ook daar nog niet compleet. "We hebben nog wel een vacature voor vaccinatie-artsen die als achterwacht dienen op de priklocaties." In de latere rondes gaan in Gelderland-Zuid mbo- en hbo-studenten helpen met prikken.

Zie ook:

Hier worden straks de eerste mensen gevaccineerd tegen corona