Joanneke en Jellie nemen koude douche om aandacht te krijgen voor schrijnende situatie

"Ik zag een video over het kamp op Facebook, waarop mensen met teilen proberen het water weg te scheppen, en dat zag er zo kansloos uit", vertelt Jellie Bouwman. "De modderstromen gaan tussen de tenten door, door je tent heen, eigenlijk tegen beter weten in proberen mensen hun tent droog te houden."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Ook Joanneke Koster zag verschillende berichten over de situatie op Lesbos. "Daar moeten we iets aan doen", vindt ze. "Want je hoort er in Nederland te weinig over." Met een paar andere vrouwen overlegden Bouwman en Koster over de mogelijkheden voor een actie op sociale media.

"Eerst dachten we aan een challenge dat je een nacht in een tent zou moeten slapen, maar dat leek ons net te heftig", lacht Koster. "En toen kwamen we op het idee van een koude douche. Zoals het voor vluchtelingen een koude douche is als ze aankomen in Griekenland, zo kunnen wij ook even een koude douche nemen."

Meer dan 4000 euro in 24 uur

Afgelopen maandag begon de actie, en meteen stroomden de reacties binnen. "We hebben twee goede doelen gekozen, waar we deze actie aan verbonden hebben", vertelt Bouwman. "Stichting Bootvluchteling en Christian Refugee Relief. Aan die doelen werd in de eerste 24 uur al meer dan 4000 euro gedoneerd." En ook de dagen daarna bleven de donaties binnenstromen.

Ook het aantal filmpjes is de afgelopen dagen steeds verder toegenomen. "Al merken we wel dat veel mensen toch wat bang zijn om onder die koude douche te gaan staan", geeft Bouwman toe. "Dat is jammer, want juist met die video's hopen we een sneeuwbaleffect te creëren, waardoor er steeds meer aandacht voor de huidige crisis komt."

Politiek moet hier iets mee doen

Want dat is het belangrijkste doel van deze actie. "Geld is fijn, maar ook die twee stichtingen geven aan dat bekendheid belangrijker is op dit moment", legt Koster uit. "De situatie waarin deze mensen nu leven is werkelijk mensonterend. En dat in Europa, dat moeten we toch niet willen met z'n allen? Ik hoop dat de landelijke politiek hier nu eindelijk eens serieus iets mee gaat doen."

Wie ook een filmpje wil maken, kan dat op Facebook, Twitter, Tiktok en Instagram delen met de hashtag #koudedouche.