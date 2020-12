92 kilo vuurwerk ingezameld in Nijmegen

Vanwege de coronacrisis is er dit jaar een vuurwerkverbod. Dit om de druk op de zorg te verlichten. Mensen konden daarom straffeloos hun vuurwerk afgeven. Dat leverde in Nijmegen 75,5 kilo legaal en 16,5 kilo illegaal vuurwerk op.

Burgemeester Bruls is blij met de inzameling: “Deze inzameling is natuurlijk nieuw, zodat we het nergens mee kunnen vergelijken. Ik wil dan ook niet spreken over veel of weinig ingeleverd vuurwerk. Iedere kilo die minder beschikbaar is met de jaarwisseling, kan helpen de druk op de zorg te verlichten. Daar was en is het ons allemaal om te doen."

