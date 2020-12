Theatermaker Walt Raaf treedt op in de natuur: 'Het is voor toevallige passanten'

Het kan zomaar gebeuren in deze tijd dat je Walt Raaf in zijn theaterkostuum samen met een steltloper tegenkomt in het Korenburgerveen bij Winterswijk. Pop-up theater noemt hij het. Om toch in deze stille tijd zonder concerten, festivals en theater bezig te zijn.

“Normaal leven we altijd van concert naar concert. Maar nu leven we even niet”, zegt Walt Raaf. Hij woont in een blokhut vlak bij het Korenburgerveen bij Winterswijk. “We hebben besloten daar een eind aan te maken en te doen waar we goed in zijn. En dat is theatermaken.”

Walt probeert 'licht te blijven' tussen de oren. "Meestal lukt dat ook, maar soms is het toch heel moeilijk. Je leeft normaal van optreden naar optreden. En nu is het lang uitkijken naar optredens. Dan denk je dat het later weer mag, is er wat geboekt. Het is buiten. Het kan niet anders dan dat het doorgaat. Maar ook dat ging niet. Dus hebben we het zelf nu gecreëerd”, legt hij uit.

'Je moet geluk hebben'

Waar je normaal een mooi affiche krijgt en hoort: 'Komt dat zien! Komt dat zien!', ben je nu helemaal afhankelijk van het toeval. Zo te pas en te onpas gaat de theatermaker met zijn gezelschap de natuur in. “Het is voor toevallige passanten. Die begroeten we dan met ons didgeridoospel en onze steltloper in herfstige waterkleuren”, vertelt Walt.

Verslaggever Jos Verkuilen sprak met Walt Raaf:

"Je moet dus geluk hebben”, gaat de theatermaker verder. “Het is toevallig tegenkomen. Dat is juist zo prachtig, om in de natuur toevallig wat tegen te komen. Ik straal als ik wat doe. Ik zie dan de mensen om me heen stralen. Dan ben je mooi bezig.”

