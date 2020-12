Normaal is het topdrukte bij Harry, maar nu ligt zijn carbidverkoop stil

"In eerste instantie mocht carbid wel verkocht worden", vertelt Harry Hieltjes uit Didam. "Toen heb ik een kleine hoeveelheid laten komen. Maar toen de beslissing werd genomen dat niet essentiële bedrijven dicht moesten, heb ik de rest geannuleerd."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De vuurwerkverkoop doet hij naast zijn 'normale' werk in de machinebouw. "Eind van het jaar heb ik twee of drie weken vrij om alles voor te bereiden, en daarna heb je een paar dagen tijd om alles te verkopen." Het carbid is populair in zijn omgeving. "De mensen hebben er iets mee, die vinden het mooi."

Ongelukken

Harry is wel sceptisch over mensen die nu carbid gaan schieten, omdat het vuurwerk verboden is. "Mensen die carbid afsteken zijn een ander soort mensen dan mensen die vuurwerk afsteken. Met carbidschieten ben je toch meer bezig en moet je er toch wel enige ervaring mee hebben. Je moet weten waar je mee bezig bent, anders gaan er ongelukken gebeuren.

Zelf heeft hij het rustig tijdens de jaarwisseling. "Ik zal zelf eens oliebollen gaan halen in plaats van mijn vrouw", zegt hij grappend. Maar toch is het een oud en nieuw waar hij minder blij mee is. "Ik vind het heel jammer, ik had het liever anders gezien."