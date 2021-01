Dit wordt het nieuws van 2021... of toch niet?

Vieren we volgend jaar carnaval in de zomer? Foto: Omroep Gelderland

2020 zou het jaar worden van 75 Jaar Vrijheid, van de Olympische Spelen en de laatste Zwarte Cross met Tante Rikie. Omroep Gelderland waagde zich eind vorig jaar aan een voorspelling van het nieuws van 2020. Maar dit nieuwsjaar had heel wat anders in petto.

‘Lelystad Airport eindelijk geopend’ of ‘Gouden medaille voor Gelderse atleet op de Olympische Spelen’. Wie eind 2019 het nieuws van 2020 voorspelde, wist van sommige koppen ook al wel dat ze waarschijnlijk niet bewaarheid zouden worden. Maar dat het zo’n ander nieuwsjaar zou worden, had niemand verwacht.

Geen Zwarte Cross met Tante Rikie

Want corona gooide roet in het eten voor de geplande laatste Zwarte Cross met Tante Rikie en voor de viering van 75 jaar bevrijding. Het waren twee evenementen die eind vorig jaar nog prominent op de nieuwsagenda stonden.

Toch was er best nog wat niet-coronagerelateerd nieuws wat wél gewoon uitkwam: zo rijden we nu inderdaad 100 km/u op de snelweg, heeft Lingewaard een nieuw gemeentehuis nadat de vorige deels werd opgeblazen bij een aanslag, en heeft Gelderland uitgebreid stilgestaan bij het hoogwater van een kwart eeuw geleden. Dat kon toen nog, eind januari.

Dit wordt het nieuws van 2021

Moet je je dan nog wel wagen aan een voorspelling voor 2021? En zo ja, gaat 2021 dan niet ook bovenal over corona?

Het nieuwe jaar belooft in ieder geval al meteen te beginnen met de komst van het coronavaccin, dus wie weet wat er volgend jaar allemaal weer mogelijk is. Het fruitcorso van Tiel telt in ieder geval al maanden dapper af naar de editie van 2021, maar gaat de Nijmeegse Vierdaagse weer door? Vieren we echt voor het eerst zomercarnaval? En zijn er straks weer grote schermen op de stadspleinen voor het EK Voetbal?

Qua voetbal hebben de fans van Vitesse in ieder geval iets te kijken: de club speelt zo lekker dat ze misschien wel eindelijk een keer tweede worden in de eredivisie en daarmee mee mogen doen aan de voorrondes van de Champions League.

Naar de stem- of brievenbus

Wat in ieder geval zeker is, zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In maart mogen we naar de stembus. Of naar de brievenbus dit jaar, want stemmen per post mag ook voor het eerst.

Maar vergeet zeker de gemeentelijke politiek niet. Scherpenzeel blijft tóch zelfstandig. Of niet? En de gemeenteraden moeten vóór 1 juli 2021 de eerste plannen voor een duurzamere toekomst goedkeuren. Dat betekent dus genoeg voer voor discussie rondom windmolens en zonneparken.

Over protest gesproken: er valt ook nog genoeg te demonstreren voor de boeren. De eerste stappen naar een oplossing in de stikstofproblematiek zijn met de nieuwe stikstofwet gezet, maar de vraag is of het genoeg is.

Lelystad Airport blijft op de lijst

En van de stikstofproblematiek rollen we zo naar Lelystad Airport. Want, ach, we zetten hem gewoon weer op de lijst: Lelystad Airport dat eindelijk opengaat. De opening staat nu gepland voor november 2021, maar met het oog op de coronacrisis en de stikstofcrisis zijn de problemen daar alleen maar groter geworden.

Tot slot heeft Japan beloofd dat de Olympische Spelen volgend jaar doorgaan. Gaat de Wageningse wielrenster Annemiek van Vleuten daar haar verzameling compleet maken met een Olympische gouden medaille?

We gaan het zien, in 2021.