Arnhem krijgt meldpunt seksuele intimidatie

Inwoners of bezoekers van Arnhem kunnen vervelende ervaringen door seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag op straat vanaf 1 januari melden bij het meldpunt seksuele intimidatie.

Arnhem is naar eigen zeggen een van de eerste gemeenten met zo'n meldpunt. Via een website kunnen slachtoffers direct melden wat hen is overkomen. Bellen of melden via WhatsApp kan ook.

Luisterend oor

Bij het meldpunt vinden slachtoffers een luisterend oor. Ook is contact met lotgenoten mogelijk. Meldingen worden zorgvuldig geregistreerd zodat er een beter beeld ontstaat van de aard en de omvang van dit probleem. Dat maakt een gerichtere aanpak mogelijk, stelt de gemeente.

Uit een onderzoek vorig jaar bleek dat 63 procent van de ondervraagde vrouwen te maken heeft gehad met ongewenst gedrag op straat, zoals sissen, nafluiten, uitschelden, vieze gebaren en ongewenste aanrakingen. Vooral meisjes en vrouwen van 14 tot 35 jaar voelen zich daardoor onveilig.

'Zeer ernstig en onacceptabel'

"Seksuele intimidatie, in welke vorm dan ook, is zeer ernstig en onacceptabel. Het is goed dat er nu één duidelijk punt is waar intimidatie kan worden gemeld. Slachtoffers moeten hun verhaal ergens kwijt kunnen en hulp krijgen als dat nodig is. Vrouwen moeten zich op straat en tijdens het uitgaan vrijelijk kunnen begeven en bewegen zonder dat zij lastiggevallen worden. Dit geldt overigens ook voor de LHBTIQ+ gemeenschap, zij hebben ook bovengemiddeld van seksuele intimidatie. Iedereen moet zich in Arnhem vrij kunnen voelen", benadrukt wethouder Martien Louwers.

