Burgemeester Aalten: 'Ga niet carbidschieten, stop ermee, de lol is ervan af'

Normaal gesproken zijn er zo'n 70 aanmeldingen bij de gemeente voor het carbidschieten. "Dit jaar hadden we er al 127", vertelt Stapelkamp.

Maar gezellig met een groep knallen kan niet, het mag maar met twee personen, of je eigen huishouden. "Dat is dan zo beperkt, daar is de lol vanaf. Stop ermee, dat is de boodschap nu."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"Natuurlijk is het jammer", zegt de Aaltense burgemeester. "Maar het is voor veel mensen ook jammer dat ze niet naar de kerk kunnen tijdens kerst en het is ook jammer dat je niet naar je personeelsborrel kan, of wat dan ook."

'Laat ze plezier hebben'

Op straat zijn de meningen verdeeld. "Laat de mensen plezier hebben. Als mensen van afstand kunnen kijken, waarom niet?", zegt een man. "Als een ander daar lol aan heeft, moeten ze het doen", zegt een oudere man.

Een jongeman heeft de plannen met zijn vrienden aangepast. "We zouden dit jaar gaan carbidschieten, omdat we iets in kleine groepjes iets moesten verzinnen. Maar aangezien de maatregelen toch weer verscherpt zijn, zijn we er toch vanaf gestapt."

Bono, de hond van één van de mensen op straat, is blij dat er minder geknald wordt. "Die kan er niet zo goed tegen", aldus het baasje." Burgemeester Stapelkamp: "Ik hoop op net zo'n rustige oud en nieuw als vorig jaar. In ieder geval zonder optreden van de politie."