Hulpverlener Apeldoornse organisatie vermoord in Ethiopië

Een medewerker van de Apeldoornse hulporganisatie ZOA is vermoord. Het gaat om een 52-jarige Ethiopiër, die in zijn eigen land aan het werk was in een vluchtelingenkamp. "Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn familie en vrienden", laat ZOA-directeur Edwin Visser weten.

Visser reageert geschokt op het overlijden van zijn medewerker. "Met grote verslagenheid bevestigen we dat onze collega is vermoord terwijl hij aan het werk was in vluchtelingenkamp Hitsats in de provincie Tigray."

De man werkte al ruim tien jaar voor ZOA in Ethiopië. Hij laat een vrouw en zeven kinderen achter.

Zorgen over veiligheid

ZOA heeft zo'n veertig medewerkers zitten in Tigray om hulp te verlenen aan Eritrese vluchtelingen en kwetsbare jongeren. De organisatie in Apeldoorn maakt zich ook zorgen over de gezondheid en veiligheid van andere medewerkers. "Sinds het uitbreken van een conflict in het gebied, begin november, hebben de veiligheid, de communicatie-stop en de afsluiting van het gebied het werken vrijwel onmogelijk gemaakt."

De hulporganisatie benadrukt dat 'hulpverleners ten allen tijde beschermd moeten worden en dat elke vorm van geweld tegen hen onacceptabel is'.