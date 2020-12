Langdurige storing Hengelo lijkt verholpen

"We kunnen het bijna niet geloven, maar wij hebben weer internet en tv", aldus buurtbewoner Gerrit Wolsink. "Ik denk dat het lek boven is. Ik zag vanmorgen de overbuurman ook weer thuiswerken. Nu is het hopen dat het zo blijft." De internet- en tv-storing ontstond op 18 december, toen bij werkzaamheden op een bouwplaats een glasvezelkabel beschadigd raakte. Provider KPN gaf aan dat de verbindingen op 22 december hersteld zouden zijn, maar tot frustratie van de getroffen buurt rondom de Vordenseweg gebeurde dit niet. Wolsink stoorde zich vooral aan het gebrek aan communicatie van leverancier KPN: "Ze nemen geen contact met ons op, dat moeten we allemaal zelf doen. En als we dan bellen wordt er gewoon gezegd dat ze niet van de storing op de hoogte zijn."



Wolsink en andere buurtbewoners zeiden eerder ook na te denken over een schadeclaim aan het adres van de provider: "Er moet in ieder geval een oplossing komen en dan denken wij aan compensatie. Ze hadden bijvoorbeeld al kunnen zeggen dat de getroffenen in plaats van het hele pakket, nu de helft van het pakket betalen." De Hengeloër geeft aan nog niets vernomen te hebben omtrent de eis tot compensatie, nu de storing verholpen lijkt te zijn.

