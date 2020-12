Vrouw in bijstand moet 7000 euro teruggeven, deze Kamerleden snappen er niets van

Het was misschien wel hét verhaal van deze week. Een vrouw uit de gemeente Wijdemeren (Noord-Holland) zit in de bijstand en moet van de gemeente 7000 euro terugbetalen omdat haar moeder boodschappen voor haar kocht. Zo zou de vrouw onterecht gebruik maken van de bijstand.

Dat verhaal schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat. En ook in de Tweede Kamer wordt er veelvuldig op gereageerd. Kamerlid Lisa Westerveld weet vanuit haar ervaringen in de Nijmeegse gemeenteraad dat dit soort situaties veel vaker voorkomen.

Ze wijdde er een tweet aan: "Natuurlijk is dit niet het enige voorbeeld, de participatiewet is bewust zo gemaakt dat mensen makkelijk worden weggezet als fraudeur." Verder wil ze niet te veel over de zaak kwijt, omdat ze geen woordvoerder is.

Kamerlid Evert-Jan Slootweg (CDA) uit Ermelo wil weten of de bijstand (en andere regelingen) niet meer voor problemen zorgen, dan dat ze de mensen helpen. "Ik wil weten of er andere regelingen zijn (bijvoorbeeld de bijstand, UWV, CJIB) die veel te hard uitpakken en slechts mensen in wanhoop en schulden drijven."

"Te veel computerwerk, te weinig mensenwerk"

Zijn collega René Peters legt uit: "Wij hebben de vragen gesteld, omdat in de wet nergens staat dat je geen boodschappen mag geven. De gemeente bepaalt dit zelf, je kunt het een bedrijfsongevalletje noemen."

"Wij willen weten of ons systeem misschien gemeenten hindert om er voor de mensen te zijn, wij willen dat uit ons systeem halen. Ik denk dat we in Nederland te veel gefocust zijn op het voorkomen van misbruik, daar letten we goed op. Maar dat doen we vooral met algoritmes en computers en we kijken niet meer naar de mens die erachter zit. Daar slaan we links of rechts misschien wat in door."

"Menselijke maat moet terug"

En bij die woorden lijkt ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins zich aan te sluiten. "Barmhartigheid en de menselijke maat moeten terug in onze wetgeving", aldus de Apeldoorner op Twitter.

