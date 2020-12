Montferlandse jeugd ontsnapt uit lockdown

“Deze lockdown is voor iedereen zwaar, ook voor jongeren”, aldus wethouder Ruth Mijnen, die het evenement opende bij zwembad De Hoevert in Didam. “Aan alle kanten krijgen we signalen dat jongeren zich vervelen. Zo is het jongerencentrum dicht, kan er niet gesport worden en vrienden thuis opzoeken is ook niet toegestaan.” Om jeugd tussen twaalf en zeventien jaar tegemoet te komen keken Montferland en Welcom volgens Mijnen naar wat wél kan. Hiermee geeft de gemeente gehoor aan een oproep van het Rijk om iets voor jongeren te organiseren. De wethouder ziet het ook als een kans om eens iets totaal anders te doen. “Voor ons is het volstrekt nieuw, maar het is ook een kans om onze nek uit te steken voor de jongeren”, licht Mijnen toe. “Door dit aan te bieden kunnen we kijken of zoiets aanslaat bij onze jeugd, zodat we in de toekomst beter op hun behoeftes kunnen inspelen.”



Hoewel de jeugd tijdens de verscherpte lockdown veelal beperkt is in hun mogelijkheden, zoekt de gemeente volgens de wethouder niet naar mazen in de wet met dit evenement: “We hebben het intern voorgelegd aan de handhavers. Zij zeggen met hun deskundigheid dat kan.” Montferland koos bewust om zich alleen op de jeugd onder de achttien jaar te richten met Hunted. “Met die doelgroep zit je wat ruimer in je mogelijkheden, omdat de maatregelen voor hen minder streng zijn”, zegt Mijnen. “Alleen de begeleiders moeten zich streng aan de maatregelen houden.”



Vooraf aanmelden

Het evenement speelt zich af in de buitenlucht, waarbij deelnemers in kleine teams van twee tot vier personen opdrachten moeten uitvoeren rondom één van de vijf verschillende locaties in de gemeente. Hunted Montferland wordt nog georganiseerd tot en met 31 december en start op verschillende tijdstippen. Belangstellenden kunnen gratis deelnemen, maar dienen zich vooraf aan te melden.





