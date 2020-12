Sportclubs missen duizenden euro's, maar de oliebol maakt veel goed

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Toet toet, klinkt het luid voor Zwembad Den Helder in Doesburg. "Aan de bak", zegt secretaris Henkjan Kets van Zwem- en Waterpolovereniging Doesburg. De zwemclub heeft op de parkeerplaats voor het zwembad een heuse oliebollen drive-in gebouwd. En dat allemaal om geld voor de clubkas te verdienen.

"We kunnen het hartstikke goed gebruiken. Wij zijn natuurlijk niet de enige die dat in Nederland ondervinden. We hebben gewoon te weinig inkomsten", vertelt Kets.

Sponsoropbrengsten vielen in het water

De kofferbakverkoop, de zwemvierdaagse en noem het verder maar op. Maar liefst zeven sponsoracties konden dit jaar niet doorgaan voor de watersportvereniging, "Ze vielen in het water door corona", zegt de secretaris van achter zijn mondkapje.

Deze oliebollenactie levert de club 1500 euro op. En daar zijn ze heel blij mee in Doesburg.

Ook in Velp biedt de oliebol uitkomst

Ook voetbalvereniging Olympia in Velp verkoopt oliebollen. Door corona komt er al tijden geen cent meer binnen uit kantine-opbrengsten. De club bestaat komend jaar 120 jaar en voor de jubileumfestiviteiten is veel geld nodig. Ze denken in Velp zo'n 3000 euro met de oliebollenactie op te halen.

"Laten we zeggen dat we in de begroting uiteindelijk zo'n 9000 euro verlies hebben begroot", rekent bestuurslid Brian Donderwinkel voor. "Nou vandaag lopen we daar in combinatie met de Grote Clubactie al goed op in. Dus dat is een goed teken.

En daarmee wordt duidelijk dat niet alle verliezen worden goedgemaakt, maar de oliebol brengt zeker veel geld in de clubkas.