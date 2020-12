Gabi stopt even met bakken om te helpen in het zorghotel

“Ik heb er tijdens de eerste lockdown ook over nagedacht om de zorg te ondersteunen, maar toen stond ik in mijn eentje in de winkel en was het te druk”, zegt Hunter. De komende periode is het rustiger en laat de tijd het wel toe. “Ik zie dat de nood heel hoog is, dus dan kan ik net zo goed de handen uit de mouwen steken.”

Hunter heeft ervaring als verpleegkundige en staat zelfs nog geregistreerd in het BIG-register voor zorgverleners. “Ik oefen mijn vak al een poos niet meer actief uit, maar het gaat mij wel aan hart. Ik leef mee met de collega’s in de zorg.”

Blij met extra handen aan het bed

In het zorghotel in Gaanderen, waar coronapatiënten liggen die 'te gezond' zijn voor verpleging in het ziekenhuis, maar te ziek om thuis te blijven, zijn de extra handen aan het bed meer dan welkom.

“We zijn ontzettend blij met zorgprofessionals die hun nek uit durven te steken en dit intensieve werk willen gaan doen”, zegt Arend Pleysier van Zorghotel Achterhoek. “Samen met deze mensen wordt gekeken hoe ze het beste ingezet kunnen worden.”

'We moeten alle zeilen bijzetten'

Het zorghotel zit al 3,5 maand aan de maximale capaciteit van het aantal coronapatiënten. “Dat betekent 32 plaatsen die continu bezet zijn. Dat vraagt veel van mensen die daar de zorg verlenen.”

Op dit moment kan de zorghotel de roosters van het personeel nog steeds rond krijgen. “Mensen zetten echt alles op alles om bij te dragen aan de zorg in het hotel”, zegt Pleysier. “Maar we moeten wel alle zeilen bijzetten.”

'De signalen zijn niet gunstig'

Voor de komende periode maakt het zorghotel zich grote zorgen. “Voor hulp van buitenaf door defensie of vrijwilligers van het Rode Kruis is het nog te vroeg”, zegt Pleysier. “Maar we weten niet hoe de toekomst eruit gaat zien. De signalen zijn niet gunstig. Het aantal besmettingen neemt nu weliswaar wat af, maar de stijging van het aantal besmettingen merken we in het zorghotel pas een aantal weken later.”

Pleysier verwacht de komende weken dan ook een toename van de zorgvraag. “Dat wordt wel een grote uitdaging.”

Gabi hoopt dat meer mensen met een zorgachtergrond die tijd over hebben zich aanmelden om bij te springen. “Ik zou daar wel toe willen oproepen”, zegt Hunter. “We zijn toch collega’s, dus wees ze trouw en ga dat gewoon doen.”

