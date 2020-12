Oproep veiligheidsregio aan privéklinieken: 'Help mee tegen corona'

Privéklinieken in Gelderland moeten hun werk neerleggen en meehelpen in de strijd tegen corona. Dat vindt Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn en voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. "We hebben iedereen nodig, het is heel ernstig."

Het zorghotel in Gaanderen ligt vol en in Apeldoorn is Defensie dinsdag geweest om mogelijk te helpen bij de zorg voor patiënten met corona. "We hebben in Noord- en Oost-Gelderland drie zorghotels om de zorg in de ziekenhuizen te ontlasten, maar we lopen nu ook tegen de grenzen aan van beschikbaar personeel."

Zorghotels

De zorghotels zijn er om coronapatiënten op te vangen die 'te gezond' zijn voor verpleging in het ziekenhuis, maar te ziek om thuis te blijven. Volgens Heerts wordt het nu pas goed duidelijk 'hoe hoog de nood in de zorg is'.

Heerts: "Vandaar mijn oproep aan medewerkers in privéklinieken om bij te springen. Ze zijn heel erg hard nodig. Ons zorghotel op de Noord-Veluwe krijgen we door personeelsgebrek niet eens open. En het is niet alleen een probleem in de ziekenhuizen. Ook in de verpleeg- en verzorgingstehuizen zijn de capaciteitsproblemen groot."

Alle zeilen

Arend Pleijsier van het zorghotel in Gaanderen zegt dat alle zeilen moeten worden bijgezet. "Voor nu lukt het. Ik vind het te vroeg om de hulp van Defensie of het Rode Kruis in te schakelen."

Jaarwisseling

Ton Heerts moet niet denken aan de naderende jaarwisseling. "Het wordt extra spannend. Blijf thuis. Als je iets overkomt, dan wil je niet dat je voor een dichte deur komt van het ziekenhuis, omdat die de drukte niet aankan."

'Ziekenhuis helpt in noodgevallen'

Regionaal manager René Smit van het Witte Kruis, verantwoordelijk voor het ambulancevervoer, zegt dat wie in een levensgevaarlijke situatie is beland in elk ziekenhuis wordt geholpen. "Ziekenhuizen laten ambulances in noodgevallen echt niet heen en weer rijden", zegt Smit. Hij onderkent wel dat tijdens de coronapandemie de aanrijdtijden van de ambulances 'veel langer' zijn dan normaal.

