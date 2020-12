Knalbal: 'Carbidschieten met z'n tweeën is niks'

Wie in voorgaande jaren door het dorpje Halle in de Achterhoek reed, zag altijd die grote witte tenten in het weiland staan aan de Halseweg. Enkele trekkers en personenauto's rijden er langs, maar niemand draait zijn hoofd naar het weiland. "Het is even wennen", zegt mede-organisator Niek Schutte.

Dit wordt een spannend jaar

Er staat een groot bord op de plaats waar normaal het knalbalfestivalterrein is. Op het bord staat 'Knalbal wenst iedereen fijne feestdagen & een knallend 2021'. Het wordt een spannend jaar, aldus Schutte.

Jubileum schuift een jaar op

De organisatie bestaat dit jaar 22 jaar en is dus op weg naar het zilveren jubileum van 25 jaar. "Dat loopt allemaal net even anders. Dat jubileum gaan we dus een jaartje later vieren. Maar dat het er komt, dat moge duidelijk zijn."

Aan duidelijkheid geen gebrek bij Schutte. "Dit feest betekent veel voor het dorp. Iedereen werkt samen: voetbalclub, zalencentrum, slager, grondeigenaar en dan vergeet ik er nog genoeg, vrees ik." Dat het dit jaar niet doorgaat, is daarom een groot gemis. "Het is het enige feest dat Halle heeft. Normaal gebeurt hier niet veel."

Met z'n tweeën carbidschieten is niks

Tijdens het festijn draait het met name om gezelligheid onder elkaar. Vaak zijn het mensen uit de Achterhoek. Er spelen live-bands en er wordt met carbid geschoten. Het is een fantastische belevenis. Schutte: "Het geeft een raar gevoel dat we hier staan en dat het er niet is. We hebben alles geprobeerd en de gemeente was enorm flexibel naar ons. We mochten de vergunning later aanleveren, vervolgens mochten we mee in de nieuwe regelgeving."

Op een gegeven moment mocht het alleen nog maar met 30 man. "Daarna werd het nog strenger. Daarop hebben we besloten dat we niets doen. Met z'n tweeën carbidschieten, daar is toch niets aan. Dan maar weer volgend jaar. Het is niet anders."