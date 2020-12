Deze winterschool in Tiel houdt kinderen ook in de vakantie bij de les

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Het leerniveau van veel kinderen heeft meetbaar te lijden gehad onder de eerste lockdown. Met name in groep zeven en acht is dat fnuikend, vertelt Hildebrand die de basisscholen De Regenboog en De Molenwerf in Tiel bestiert.

"Kinderen die hier binnenkomen hebben soms al gewoon door taal een achterstand", zegt zij. "Vaak halen ze die in de jaren in en zie je een enorme spurt in groep zeven en acht. Ze leren dan heel veel in een hele korte tijd. Elke dag dat ze geen onderwijs krijgen is gewoon een dag te veel."

Kwetsbare groepen

Om die reden had de directeur voor de kerstvakantie de winterschool op haar scholen gepland. Maar de nieuwe lockdown gooide roet in het eten. "Dus nu hebben we besloten het op het huiswerkinstituut te doen", vertelt zij. "Die mogen wel open blijven omdat zij zorg bieden aan kinderen in kwetsbare groepen."

"Kinderen hebben een val gemaakt in hun resultaten", vertelt Marianne Zuurendonk van Huiswerkinstituut Tiel die zich deze vakantie met haar medewerkers over een groep kinderen van beide scholen ontfermt. "Dat heeft vaak te maken met een thuissituatie waarbij het onderwijsondersteunende wat gevraagd wordt van de ouders niet geleverd kon worden."

Kleine groepjes

Volgens Zuurendonk lukt het goed om de kinderen weer bij te spijkeren. "We werken in hele kleine groepjes dus kinderen krijgen veel meer aandacht. Op die manier kun je ze helpen redelijk snel die achterstand in te lopen."

De aanwezigheid van de docent maakt het verschil, vindt ook Hildebrand, die zich zorgen maakt over de effecten van de nieuwe lockdown.

"De kinderen krijgen gewoon onderwijs op afstand van de leerkrachten. Maar bij sommige kinderen merk je toch dat die hulp niet voldoende is", zegt zij. "Die directe feedback die ze krijgen. Toch nog even ernaast gaan zitten. Nog een keer herhalen, nog een keer inoefenen. Dat maakt voor veel kinderen echt het verschil."

Noodopvang

Na de kerstvakantie wordt er daarom met het huiswerkinstituut een noodopvang op de scholen gemaakt. Kinderen uit de groepen zeven en acht kunnen daar toch een paar uurtjes terecht voor ondersteuning. Dit mag als het om de kwetsbare doelgroep en volgens de coronarichtlijnen gaat.

"Het is een zeer kwetsbare groep", stelt de directeur. "Ook al omdat ze gewoon nog weinig tijd hebben om die achterstanden op de basisschool weg te werken."

Luister hier de reportage op Radio Gelderland terug:

Radioreportage Winterschool Tiel