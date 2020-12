Elburg biedt jongeren bijzonder oud en nieuw

Het kost nogal wat voorbereiding, een acht uur durende uitzending. "Daar zijn we inderdaad met veel mensen de afgelopen tijd druk mee geweest", zegt jongerenwerker Robert Pruis van @Robert's. In zijn 'honk' wordt de stream voor oud en nieuw opgenomen. "Hier moet alles gebeuren."

Het plan voor de stream ontstond ergens in oktober. "De gemeente vroeg ons en Stichting WIEL, een andere jongerenorganisatie, of we niet iets konden verzinnen voor oud en nieuw, als er veel minder mag dan andere jaren."

Al snel ontstond het idee om een avondvullend programma te bieden. "Met tussen acht en twaalf een gezinsprogramma, met onder andere een Pubquiz en een online escape room. Na twaalf uur brengen we een festival in de huiskamers, met behoorlijk bekende dj's die hun muziek draaien."

Reportages van jongeren

De jongerenwerker heeft de uitzending niet in zijn eentje gevuld. "Als het moet aansluiten bij jongeren, dan moet je juist die jongeren ook zelf wat laten maken. Dus we hebben ze de opdracht gegeven om een thema te verzinnen bij het nieuws; wat sprak hen afgelopen jaar aan in het nieuws? Zo heeft bijvoorbeeld een groepje een reportage gemaakt over de boerenacties. Daarvoor zijn ze bij een boer langsgegaan om hem te interviewen. Zo hebben we veel meer reportages."

De kosten voor de stream zijn voor rekening van de gemeente Elburg. Woordvoerder Simone Reinders vertelt dat er zo'n 10.000 euro voor is begroot. "Maar andere jaren betalen wij ook mee aan het tentfeest en aan een stooklocatie bij Doornspijk. Alleen de kosten voor dat tentfeest zijn normaal gesproken al veel hoger."

En dat is niet alles: de burgemeester heeft zich ook laten uitdagen door de jongeren uit Elburg. "Verzin een creatieve challenge voor mij, degene die de jury uitkiest zal ik ook echt uitvoeren", belooft hij in een video. "Ik weet niet hoe blij hij daarmee gaat zijn", lacht Pruis. "Dat kan nog wel eens een heftige challenge worden."

Gezellige avond binnen de regels

Pruis hoopt dat veel jongeren en hun ouders naar de stream zullen kijken. "We willen ze een tool bieden om de oudejaarsavond toch in kleine kring gezellig te vieren. Uiteindelijk is iedereen natuurlijk zelf verantwoordelijk of hij zich aan de regels houdt, maar hiermee hopen wij ze te helpen."

De stream is donderdagavond vanaf acht uur te bekijken via oudennieuwinelburg.nl, Youtube, en de Lokale Omroep Elburg (LOE).