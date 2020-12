Dit nieuws uit 2020 ben je mogelijk al vergeten

In het eerste kwartaal van het jaar kenden we nog wat meer bewegingsvrijheid. Zo trok de 12-jarige Lars naar het provinciehuis in Arnhem om in te spreken. Lars is namelijk politiek actief en wilde 'de stem van kinderen laten horen'. Hij liet zich zelfs niet uit het veld slaan toen de PVV kritiek op hem uitte. Go Lars!

Niet alleen corona rukte in Nederland op in februari, ook de familie Meiland kwam onze landsgrenzen weer binnen. In Hengelo, welteverstaan. Taferelen zoals op het wijngoed in Frankrijk hoefden we niet te verwachten, want het betreft een privéwoning. Check het pand hier.

Een bijzondere aanblik was het in maart: het gigantische Romeinse masker dat van Millingen naar Nijmegen afzakte over de Waal. Het kunstwerk is een nieuwe blikvanger op het eiland Veur-Lent, tussen de Spiegelwaal en de Waal in.

Kijk hier naar een impressie van het masker. De tekst gaat daaronder verder.

Een goed gevulde maag

Mensen werden vanaf april steeds creatiever in het omgaan met de coronamaatregelen. Ook werden ze steeds beter in het houden van anderhalve meter afstand. Bij Brinks pannenkoeken in Zeddam vlogen de pannenkoeken door de zaak. Kijk hier hoe dat eruit zag.

Over bakkers gesproken, knikkerbaanspecialist Jelle Bakker uit Nijmegen werd in mei internationaal bekend. Hij tekende namelijk samen met zijn broer een sponsordeal met The Late Night Show with John Oliver. Dat betekende een goed appeltje voor de dorst.

De apen van de Apenheul kregen in juni ook wat lekkers, namelijk een nieuw voedselbos. Prinses Margriet is beschermvrouw van het park en opende het nieuwe gebied, zodat de apen in het zonnetje konden genieten.

De familie Van der Werf uit Arnhem werd in april verrast door de zingende politieman Thijs Roseboom. De tekst gaat verder onder de video.

Prachtige plaatjes alom

Het masker op de Waal was al een indrukwekkend gezicht, letterlijk, maar toen komeet Neowise in juli langs vloog kreeg je al helemaal prachtige plaatjes. Vanuit heel Gelderland werden foto's naar de omroep gestuurd waarop de komeet heel erg helder te zien was. Een waanzinnige aanblik.

Jens uit Dieren werd in augustus op zijn zesde verjaardag verrast: een stoomtrein maakte speciaal voor hem een tussenstop. Hij is een grote fan van de trein en helpt mee. Hij staat iedere dag gewapend met spiegelei en pet bij een onbewaakte overgang om het verkeer te regelen. Dat tovert bij de passagiers een grote glimlach op hun gezicht.

Tientallen inwoners van Nijkerk werden in september verrast door een luchtballon die in hun wijk moest landen. De wind was compleet weggevallen, waardoor de ballonvaarder geen andere keus had. Alle 19 mensen in de luchtballon èn de buurtbewoners bleven ongedeerd.

De buurtbewoners duwden de luchtballon naar een veilige plek. De tekst gaat door onder de video.

In één klap miljonair

Vrijwel iedereen waagt wel eens een gokje, maar wie wordt daardoor miljonair? Een jong stel speelde in oktober op een speelautomaat in het Holland Casino in Nijmegen en won de Mega Millions Jackpot. Ze waren opeens ruim 1,9 miljoen euro rijker. "Totaal onwerkelijk en ontzettend gaaf", reageerde een van de winnaars.

Wegvluchten van corona, dat wilde iedereen wel. De 86-jarige Wim van Geest deed dat op geheel eigen wijze: hij bouwde een kasteel gemaakt van medicijndoosjes. Het fantasiekasteel is een soort kruising tussen Disney en de toren van Babel en was in november af. Een foto op Instagram leverde meneer Van Geest meer dan 60.000 reacties op.

Tot slot was Tiel in december in de ban van de anonieme kunstenaar Copycat, die her en der in de stad vele geheimzinnige kattenportretjes achterliet. Tielenaren konden een foto van hun kat doorsturen, dan spoot de artiest er een portretje van. Gevolg: een wachtlijst van zo'n 150 katten.

Zo ziet het kasteel van medicijndoosjes eruit.

Al met al een bijzonder jaar, met bijzonder nieuws. En lang niet allemaal negatief.